escuchar

Lionel Messi alzó su octavo Balón de Oro en París, Francia, en el Théâtre du Châtelet. Allí, el astro argentino concurrió, como en anteriores ocasiones, con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo. Ellos conforman una de las familias más importantes del mundo y a su vez esconden secretos que los propios fanáticos se encargan de dilucidar.

Radicados actualmente en los Estados Unidos debido a los compromisos deportivos de La Pulga en el Inter Miami, tanto el futbolista como su esposa y sus hijos tienen una manera particular de posar para las fotos. Así fue como un usuario de TikTok llamado Fausto se encargó de recopilar datos e instantáneas antiguas para ver cómo se acomodan a la hora de posar para la cámara.

En una de sus últimas fotos en la previa a la celebración del Balón de Oro, Messi, Antonela y sus tres hijos se acomodaron de una manera tal que conforman la letra M, un detalle que suele pasar de largo, pero que resulta una gran particularidad.

Con el capitán de la selección argentina de un lado, su esposa en la otra punta y sus tres hijos en el medio, la familia Messi conforma esta letra del abecedario a la hora de formar para una foto, lo que generó un gran impacto en los usuarios de las redes sociales, quienes felicitaron al creador de la publicación por este descubrimiento.

A raíz de esto, la viralización del contenido fue total debido a que dio con un momento inusual de la familia, que cada día se encuentra más unida y es un motivo de orgullo para el deportista rosarino que nunca deja pasar la oportunidad para celebrar sus logros junto a ellos.

Las sentidas palabras de Lionel Messi a la hora de recibir su premio

A sus 36 años, con una trayectoria avalada por títulos y goles, Lionel Messi levantó su octavo Balón de Oro. Junto a su familia, que se encontraba presente en el público, el actual jugador del Inter Miami se deshizo de elogios por la veneración que tuvieron los jurados con él.

“Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos y todo en el fútbol, es muy difícil eso. Tuve muchas derrotas duras con la Argentina, donde tuve momentos en donde no se me daba. Conseguí la Copa América y el Mundial, que era lo que me faltaba, y estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento y de haber conseguido lo que conseguí”, explicó Leo.

A sus 36 años, Leo Messi recibió su octavo Balón de Oro Instagram @antonelaroccuzzo

A la hora de hablar sobre su futuro inmediato, Messi mantuvo lejana la idea de retirarse: “No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de la carrera que tuve lo único que me queda es seguir disfrutándolo. Mientras esté bien físicamente voy a seguir compitiendo, ojalá sea muchísimo tiempo”.

Por último, mencionó a Diego Maradona quien ese lunes hubiese cumplido 63 años: “Quiero hacer una mención al Diego, hoy es el cumpleaños de él. Es el mejor lugar en donde se le puede hacer un homenaje. Diego, esto también es para vos...”, cerró.