Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se instalaron en Estados Unidos luego de la incorporación del rosarino a las filas de Inter Miami, donde debutó el pasado 25 de julio. La familia se adaptó desde entonces a su nueva ciudad de residencia, donde se reúne con antiguos y nuevos amigos, como David y Victoria Beckham o Sergio Busquets y Elena Galera. En las últimas horas, la pareja acudió a un restaurante y un detalle de la empresaria causó admiración entre sus fanáticos.

Antonela Roccuzzo nació en Rosario en 1988, pero recorrió diversos lugares del mundo debido a la profesión de su marido Lionel Messi. La familia vivió en Barcelona, en España; en París, en Francia; y en Miami, en Estados Unidos. Aunque también viajó a otros países, como Qatar o Brasil.

La familia se instaló en Miami en julio pasado Ig / @leomessi

En medio de la diversidad cultural que debieron afrontar en el marco de los encuentros y traslados por pases deportivos, Antonela se interesó por estudiar los idiomas que primaron en su país de residencia. Así, cuando el aclamado futbolista formó parte de las filas de Paris Saint-Germain, la empresaria comenzó a estudiar francés.

El inglés fue otro idioma que Roccuzzo dominó y lo demostró por primera vez en medio de un anuncio publicitario, que generó el elogio de todos los fanáticos e inundó de comentarios de asombro las redes sociales. En las últimas horas, Antonela lo volvió a hacer y deslumbró a los usuarios en la entrada de un restaurante al que acudió con el futbolista.

“Hi, how are you?”, expresó la mamá de Thiago, Mateo y Ciro, con la amabilidad y cercanía que le caracteriza. Y repitió, en diálogo con los empleados del establecimiento: “How are you? Good? Thank you”. El video se volvió viral a través de la cuenta de X de @M30Xtra y en apenas dos días consiguió más de 76 mil reproducciones en la red social.

La contundente frase que Anto Roccuzzo le dedicó a Leo Messi tras ganar el octavo Balón de Oro

El 30 de octubre, Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro en la historia, durante una gala que se celebró en París y en la que se enfrentó por el premio a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Al lado del rosarino, como es costumbre, estuvo su fiel familia, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Al conocerse el ganador final, la empresaria le dedicó una contundente frase a través de las redes sociales.

El emotivo posteo que Anto Roccuzzo le dedicó a Leo Messi por su octavo Balón de Oro (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Felicitaciones, amor”, escribió la modelo, en un posteo en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 37 millones y medio de seguidores. Junto al texto, plasmó una postal familiar de la noche de la gala, en la que toda la familia posó con un look total black en la alfombra roja del evento. Y añadió: “¡Seguí haciendo historia, te merecés todo y más! Estamos súper orgullosos de vos. Te amamos”.

El ídolo del fútbol rosarino estuvo también acompañado por otros campeones del mundo, como Julián Álvarez, que quedó en el séptimo lugar, y Lautaro Martínez, que se ubicó en la vigésima posición.