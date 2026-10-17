El golazo de Santiago Castro, una de las promesas de la selección argentina en Italia

Una de las promesas que Lionel Scaloni citó a la selección argentina durante la última serie de amistosos convirtió un verdadero golazo para su equipo en Italia. Se trata de Santiago Castro, delantero de 22 años surgido en Vélez, quien definió de forma exquisita para anotar el primer gol del 2-0 de Roma sobre Genoa en la Serie A.

El tanto fue a los cuatro minutos del segundo tiempo. El número 9 del equipo de la capital italiana, al que se sumó esta temporada desde Bologna en una transferencia por 36 millones de euros, capturó la pelota dentro del área luego de un córner, la protegió y con cinco rivales marcándolo la picó por encima del arquero para darle el triunfo parcial a su equipo. Una definición de “cuchara”, propia de las destrezas del baby fútbol.

¡¡AY DIOS MÍOOO, CASTRO!! ¡¡GOLAZO TOTAL DEL DELANTERO SURGIDO DE VÉLEZ PARA EL TANTO DE LA ROMA ANTE GENOA EN LA FECHA 7 DE LA #SerieAxESPN!!



📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u3EiMgPQpH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

De esta forma, Castro anotó su primer gol con la Roma desde su llegada a mitad de año. Una oportunidad aprovechada por la suspensión de Donyell Malen, máximo anotador de Roma, con seis tantos. Para Castro fue su primer partido como titular luego de ingresar desde el banco en cuatro oportunidades.

En este caso, disfrutó de los 90 minutos y del triunfo de su equipo, que se colocó 2 a 0 a los 68 gracias al gol del juvenil Emanuele Lulli. Con los tres puntos, el elenco que dirige técnicamente Gian Piero Gasperini llegó a las 17 unidades y se ubica en el segundo lugar de la tabla en la Serie A por detrás del Inter de Lautaro Martínez, que este sábado no estuvo en el éxito sobre Bologna por un desgarro que lo dejará al margen de los próximos dos amistosos de la selección.

El festejo de Castro tras su gol

El único que lo puede superar antes de la séptima fecha es la Lazio, que cuenta con 16, pero se enfrentará a un duro duelo con Juventus el domingo en Turín.

Llegada a Roma y debut en la Selección

Santi Castro vive momentos de ensueño en su carrera profesional luego de ser fichado por Roma a mediados de año y de su debut en la selección mayor.

El delantero brilló en la pasada temporada en Bologna, donde anotó 11 goles y cuatro asistencias en 51 encuentros disputados. Incluso, debutó en torneos internacionales, con su participación en la Europa League, donde marcó dos goles en 12 partidos.

Por su gran rendimiento, Roma lo fichó a cambio de 35 millones de euros. En “la Loba” lleva cinco juegos, todos por Serie A, y aún aguarda por su debut en Champions League, donde el equipo de Piero Gasperini viene de perder por 4 a 3 ante Real Madrid tras estar 3 a 1 arriba en el marcador.

El festejo de Castro tras el gol ANDREAS SOLARO - AFP

A su vez, el jugador que se inició en Vélez tuvo su ansiado estreno con la Albiceleste. Fue el pasado 3 de octubre en la goleada por 7 a 0 ante Burkina Faso en el Monumental. Se trató del partido anterior a la despedida de Lionel Messi con la selección ante Benín.

Ingresó a falta de 20 minutos en reemplazo de Lautaro Martínez y estuvo muy cerca de convertir. Sobre el final, recibió dentro del área de Exequiel Palacios y remató de primera, pero estrelló la pelota en el travesaño.

Tras el encuentro, contó sus sensaciones por el debut. “No puedo describirlo con palabras. Es una emoción inmensa, ver a mi familia, a mi señora que está embarazada, todo un conjunto de cosas hermosas”, manifestó.