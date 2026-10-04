Argentina venció 7-0 a Burkina Faso, por amistoso internacional

En un encuentro disputado el 3 de octubre de 2026 a las 21.00 en el estadio Monumental, Argentina demostró una superioridad absoluta frente a Burkina Faso. El partido, que contó con el arbitraje de José Cabero, fue un monólogo del conjunto albiceleste. A los 4 minutos, Lautaro Martínez abrió el marcador, seguido por un gol en contra de Moumouni Diallo a los 8 minutos. Posteriormente, Gianluca Prestianni anotó el tercer tanto a los 12 minutos tras una asistencia de Lautaro Martínez. La cuenta continuó con los goles de Nico Paz a los 35 minutos y Julián Alvarez, quien marcó a los 36 minutos tras asistencia de Gianluca Prestianni.

Despliegue ofensivo y variantes

El dominio de Argentina se mantuvo en el complemento. A los 57 minutos, Franco Mastantuono amplió la diferencia con una asistencia de Lautaro Martínez, y sobre el final, a los 93 minutos, Giuliano Simeone selló el 7-0 definitivo tras un pase de Valentín Barco. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos distintos, con Argentina apostando por un 4-4-2 y Burkina Faso intentando resistir con un 4-1-4-1. Debido a la amplia ventaja, ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones durante la segunda mitad para probar variantes en sus planteles.

Dominio estadístico absoluto

El análisis de las estadísticas refleja la contundencia de Argentina, que registró un 75% de posesión frente al 25% de Burkina Faso. El conjunto local mostró una gran eficacia ofensiva con 30 tiros totales, de los cuales 17 fueron a puerta. Por su parte, la visita apenas logró inquietar con 3 tiros totales y un solo disparo a portería. En la faceta defensiva y de control territorial, Argentina forzó 7 corners, dejando claro su control del juego durante los 90 minutos.

Notas disciplinarias y cierre

El partido fue mayormente limpio en cuanto a la disciplina, destacándose únicamente la amonestación de Moumouni Diallo a los 2 minutos de juego. La abultada victoria de Argentina frente a Burkina Faso en el estadio Monumental subraya el excelente presente del equipo, que no dejó espacios para la sorpresa en este compromiso de carácter internacional, consolidando una actuación colectiva sólida que ilusiona a los aficionados presentes.