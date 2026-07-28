Más de 300 hinchas de la Roma fueron a recibir a Santiago Castro, que la rompió en Bologna

El argentino Santiago Castro arribó este lunes por la noche a Italia para rubricar su vínculo con la Roma y unos 300 hinchas se agolparon en la estación de Roma Termini para darle la bienvenida al delantero, surgido en Vélez, la Fábrica del fútbol argentino.

El delantero, de 21 años, se fue de Bologna con destino a Roma en una transferencia que se cerró en 35 millones de euros fijos y otros 2 millones más en bonos. Por el momento, no trascendió cuál será la extensión de su contrato.

El ex jugador de Vélez Sarsfield da el salto de calidad dentro de la Serie A y será compañero de Paulo Dybala y Matías Soulé, que estuvieron en buena parte del ciclo de la selección y con los que jugará este año la Champions League.

🟡🔴🇦🇷 Santiago Castro has arrived in Roma ahead of +€35m move from Bologna being sealed on Tuesday.



AS Roma’s first signing of the summer. ✅@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Hufx3KNpZT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

En la última temporada en el Bologna marcó un total de 11 goles y dio 4 asistencias a lo largo de 51 encuentros. En los “Rojiazules” jugó un total de 105 partidos, con 22 gritos y 13 pases gol.

El delantero viene de ser parte de la lista preliminar de 55 nombres de la selección argentina que dio Lionel Scaloni para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Además, en la temporada 2024/2025 logró ganar la Copa Italia.

La directiva de la Roma, representada por la familia Friedkin, confía en que la incorporación de Castro potenciará las aspiraciones del club, que vuelve a jugar la máxima competencia internacional de clubes, luego de siete años. Mientras tanto, el director deportivo Giovanni D’Amico continúa en la búsqueda de un extremo internacional de primer nivel; se sigue de cerca al noruego Antonio Nusa, de Leipzig.

🇦🇷🔥 Santiago Castro (21) to AS Roma.



💎 The 21-year-old has nothing less than Julián Álvarez or Lautaro Martínez.



⚽ Technical, an excellent dribbler, strong at holding up the ball, and one of the best No. 9s in world football when it comes to link-up play.



BALLER 🌟 pic.twitter.com/pWkbfmCy3U — New Ballers (@newballers7) July 27, 2026

El arribo de Castro a la Roma se produce en un contexto de renovación ofensiva para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, quien considera al delantero argentino como una pieza ideal para fortalecer el ataque de cara a la próxima temporada. Según la prensa italiana, el futbolista argentino tiene previsto realizar la revisión médica en esta semana. La idea es que se incorpore de inmediato a la pretemporada del equipo en Gales.

Santi Castro debutó en la primera del club de Liniers con apenas 16 años, en agosto de 2021, frente a Atlético Tucumán, con Mauricio Pellegrino como DT. Cuando se marchó de Vélez lo hizo después de jugar 64 partidos y haber anotado nueve goles.

Otra imagen de la locura de los hinchas por Castro

“¡Era un nene! Fue hermoso. Lo único que me dio bronca fue que me pasó en el contexto de la pandemia, sin gente en las canchas. Pero igual me puse muy contento. Era el objetivo principal, lo que uno soñaba desde siempre, desde que era chiquito. Yo ya había ido a Ecuador en la Copa Libertadores, que quedamos afuera con Barcelona [por los octavos de final] y después en esa semana fuimos a Atlético Tucumán. Ya venía siendo convocado, venía entrenando bien, me sentía bien. Y a los 60 minutos del partido me mandan a calentar, yo estaba tranquilo, decía: ‘Bueno, puedo ser una alternativa’. Y a los 75, 80 minutos, me llama el Flaco Pellegrino; con Carlitos Compagnucci me dieron un par de indicaciones para que me divierta, disfrute, pero también había que ganar. Y entré”, contó Castro en una charla con LA NACION, sobre aquel partido en el estadio Monumental José Fierro, que terminó 0-0.

Un gol de Santiago Castro justo contra la Roma Gregorio Borgia - AP

En esa entrevista se refirió a los cambios futbolísticos, físicos y mentales que hizo en las dos temporadas que lleva en Italia. “Me ayudó mucho a saber cómo gestionar las presiones y los momentos difíciles a nivel mental. Después, en el aspecto físico, mejoré mucho: incorporé masa muscular. Acá, el entrenamiento es más intenso. Mucha pelota, mucha pelota… no se corre tanto sin pelota. Todos los ejercicios, los de presión, definición u otros, son siempre con pelota. El otro día hablábamos con los chicos sobre la diferencia de las ligas de alto rendimiento, que para mí son Italia, Inglaterra y España", contó.

En Vélez duró un suspiro Fotobaires

Y fue más allá: “Me pasó a mí: llegué acá, subí seis kilos, con masa muscular a full. Estoy así, hecho un cajón [sonríe]. Los compañeros míos, igual. Uno jugaba en Croacia, llegó acá y le pasó lo mismo, subió cinco kilos. Acá también hay gente a disposición para hablar de los temas psicológicos, pero eso después va en cada uno, en lo que más cómodo le resulta. Yo empecé a trabajar con un psicólogo por fuera del club. También con un profe. Y me suma mucho".

Ahora, toda esa experiencia se presenta en la capital de Italia. En la fogosa Roma.