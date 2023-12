escuchar

Cuando Lionel Messi llegó a Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para empezar una nueva vida y una nueva etapa de su carrera, a la familia se le sumó un sexto integrante. Yassine Chueko fue asignado como el guardaespaldas personal del campeón del mundo y se convirtió en el encargado de acompañarlo a sol y a sombra, ya sea durante un partido de Inter Miami o en la entrega de los premios Balón de Oro en París, donde no pasó inadvertido.

Yassine Cheuko es el guardaespaldas de Lionel Messi ElCiudadano

En una mera cuestión de meses, Yassine se convirtió en toda una celebridad. Tiene 295 mil seguidores en Instagram, donde priman las fotos y videos de sus exigidos entrenamientos, demostrando así que se encuentra en gran forma, listo para proteger a Messi en cualquier circunstancia. Pero ahora, mientras Leo disfruta de unos días de relax con su familia en casa, su guardaespaldas también aprovechó para disfrutar de su tiempo libre, pero sin perder de vista al futbolista. A través de sus Stories, Cheuko compartió una postal que mostraron la intimidad de su gran día frente al mar.

En la postal que publicó Chueko se lo pudo ver disfrutando de la arena y el mar, justo al lado del muelle. Posó para la cámara con un traje de baño color celeste, una sonrisa en el rostro y los dos pulgares levantados, dando cuenta de que estaba pasando un gran momento. Si bien aprovechó para tomarse un descanso de sus actividades laborales, no se despegó del todo de sus funciones. En la ubicación del posteo, dio cuenta de que estaba en Miami, por lo que no se fue muy lejos del campeón del mundo.

El guardaespaldas de Messi disfruta de las playas de Miami Instagram @yasstcheuko

Lo cierto es que en los últimos meses, el guardaespaldas de Lionel ganó un importante reconocimiento entre los fans del futbolista. Si bien es todo un equipo el que vela por la seguridad de Messi y su familia, él tomó un mayor protagonismo. Según consignó el medio, Miami Diario, Yassine Chueko es un exsoldado del ejército de Estados Unidos que combatió en Iraq y Afganistán como Navy Seal. Asimismo, en sus publicaciones de Instagram, demuestra ser experto en artes marciales, taekwondo y boxeo y participó en varios combates de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

Pero, lo cierto es que no solo ganó popularidad entre los fans de “La Pulga” sino también entre el resto de los jugadores de Inter Miami. Tan es así que para Halloween, el futbolista, Robert Taylor, decidió disfrazarse de él.

En cuanto al dinero que gana Chueko por asegurar la seguridad de Messi, el influencer y periodista, Julián Zancada, reveló cuál sería la cifra: “Según medios internacionales, el exsoldado cobra tres millones de dólares por año para cuidar a Messi”. Esto equivale a un salario de 250.000 dólares al mes.

La foto de Leo Messi y Anto Roccuzzo en Florida que hizo reír a todos por un tercero en discordia que no los dejó solos

Así como el guardaespaldas se encarga de interceptar a cuanto fanático corra al campo de juego para abrazar a Messi, lo cierto es que sus funciones no terminan cuando el árbitro marca el final del partido. Hace un par de meses, Lionel y Antonela fueron a ver un partido de Thiago en Florida y las postales de la salida no tardaron en revolucionar las redes. No obstante, fue la presencia de Yassine la que se robó toda la atención.

Roccuzzo y Messi disfrutaron de una tarde en familia bajo la atenta mirada del guardaespaldas Twitter: @M30Xtra

En las imágenes en cuestión se pudo ver al matrimonio disfrutando, a pura sonrisa, de un momento de tranquilidad en un parque, junto a su familia. Asimismo, a un costado y con la vista al horizonte, también estaba Cheuko custodiando la zona sin dejarlos solos ni un minuto.