En su cuenta de Instagram, Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi y exintegrante del Ejército de los Estados Unidos, se tomó unos minutos para felicitar al rosarino cuando ambos retornaban en un avión privado desde Francia a los Estados Unidos, donde reside actualmente el futbolista del Inter Miami.

Ubicados en uno de los asientos del avión, Messi, con su sonrisa del deber cumplido, apoyó el Balón de Oro en una mesa y se distendió a tal punto de recibir la petición de Yassine, quien quería recordar ese momento con una foto de los dos abrazados y sonrientes tras una extenuante jornada en París. Así fue como ambos decidieron posar para la cámara en una instantánea que el encargado de la seguridad de la familia recordará por el resto de su vida, al estar en contacto con uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol.

La publicación de Yassine Cheuko con Lionel Messi Instagram (@yasstcheuko)

La figura de Cheuko tomó cierta notoriedad en el último tiempo al ser la custodia personal del astro argentino, que llegó al país junto a su familia compuesta por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo, para adentrarse en un nuevo mundo, lejos del continente europeo que lo cobijó durante gran parte de su carrera profesional como jugador del FC Barcelona y el París Saint Germain.

Luego de presenciar el momento donde Leo alzó su octava estatuilla dorada en Francia, el guardaespaldas subió la foto a las Stories de su perfil público de Instagram (@yasstcheuko) y acaparó la atención de los fanáticos, que celebraron el gesto que tuvo el rosarino al dejar de lado el trabajo de Yassine para mostrar su lado más humano y empático con una persona que está al servicio de una de las familias más reconocidas del mundo.

Además de tener un contacto directo con el delantero de 36 años, Yassine es parte de la delegación del Inter Miami, donde comparte momentos íntimos con los jugadores, a punto tal que uno de ellos, Robert Taylor decidió disfrazarse de él en la fiesta de Halloween.

Las palabras de agradecimiento y una mención especial a Maradona

Tras coronarse en Francia, ante los ojos de los deportistas más destacados del mundo, Lionel Messi agradeció por la entrega de su octavo Balón de Oro y se deshizo en elogios para los presentes en el Théâtre du Châtelet.

“Esto es un regalo para todo el grupo, para la Argentina, por todo lo que conseguimos. Nunca bajé los brazos”, sentenció Leo ante la atenta mirada de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano “Dibu” Martínez, quien también fue premiado como el mejor arquero.

Lionel Messi agradeció por una nueva distinción y recordó a Diego Maradona FRANCK FIFE - AFP

Por otra parte, sin evadir el tema, Leo explicó que a sus 36 años todavía se siente competitivo y descartó un posible retiro de la actividad profesional en el corto plazo: “No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de la carrera que tuve lo único que me queda es seguir disfrutándolo”, dijo.

Para finalizar, el rosarino no se olvidó de Diego Maradona, quien el lunes hubiese cumplido 63 años: “Quiero hacer una mención al Diego, hoy es el cumpleaños de él. Es el mejor lugar en donde se le puede hacer un homenaje. Diego, esto también es para vos”.