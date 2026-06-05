El hincha más manija de Argentina tiene nombre y va al Mundial. Néstor, el hombre del ‘4 de Copas’

Hay formas de vivir el fútbol que sólo lo entendemos los argentinos. Néstor lo sabe bien. Tardó más de seis horas en construir su disfraz junto a su hija, una obra artesanal inspirada en el naipe del ‘4 de Copas’ que lo convirtió en el protagonista indiscutido de la noche del jueves en el Teatro Vorterix. Ese mismo disfraz le valió un pasaje al sueño de todo hincha argentino: la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos.

El concurso fue “Paren la Manija", una sección especial del streaming Paren la Mano creada en alianza con AXE para buscar al hincha más manija del país. La propuesta era tan simple como delirante: presentarse con un look o disfraz original inspirado en la selección argentina, sin marcas visibles, y convencer a un jurado de que la pasión mundialista tiene muchas formas, todas igualmente válidas, ninguna demasiado exagerada.

Con su icónico disfraz inspirado en el "4 de Copas", Néstor conquistó al jurado y se quedó con el premio mayor de la noche.

La conducción estuvo a cargo de Luquitas Rodríguez, una de las figuras de la escena del streaming argentino que supo mantener el tono entre el espectáculo y la emoción genuina de cada participante. Pero la noche tuvo su gran golpe de teatro con la aparición de Aníbal Pachano como jurado especial: el coreógrafo y vedette llegó vestido con un look mundialista cargado de brillos y estilo, fiel a su estética, y se convirtió en otro de los grandes personajes de la velada. También estuvo la presencia especial de el Pelao Khe como invitado, vestido de una pelota argentina gigante.

Aníbal Pachano participó de la velada con un look mundialista.

El jurado completo estuvo integrado por Pachano, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galati, Germán Beder y Joaquín Cavanna (con el asesoramiento del futbolista Panichelli), quienes evaluaron creatividad, actitud y, sobre todo, el nivel de ‘manija’ de cada participante. Y si algo quedó claro en la pasarela del Vorterix, es que en Argentina la obsesión por el Mundial no distingue edad, profesión ni presupuesto.

Tardé más de seis horas haciéndolo con mi hija. Y ahora nos vamos juntos al Mundial.” — Néstor, ganador de Paren la Manija entre lágrimas y euforia.

Néstor ‘4 de Copas’, se convirtió en el gran ganador de la noche al alzarse con el premio mayor: un viaje con todo incluido para dos personas a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo acompañará su hija: la misma que lo ayudó a construir ese disfraz artesanal que tardó más de seis horas en terminarse y que resultó ser exactamente lo que el jurado estaba buscando. Una historia de padre e hija, de fútbol y de costura, que terminó con aplausos de pie y un boleto a Estados Unidos.

Creatividad, humor y pasión por la Selección: algunos de los participantes que se animaron a competir por el viaje al Mundial.

Detrás del show, AXE apostó por un formato que mezcla entretenimiento en tiempo real, cultura digital y fútbol. Con una edición limitada del desodorante para el Mundial como parte del ritual de participación, la marca buscó instalarse en el centro de la conversación previa al torneo más esperado de los últimos años.

Los concursantes desfilaron por el escenario del Teatro Vorterix con disfraces y propuestas inspiradas en la pasión mundialista argentina.

“La idea fue llevar esa ansiedad colectiva previa a la Copa Mundial de la FIFA a un lugar absurdo y divertido. En Argentina el Mundial se vive de una manera única y queríamos transformarlo en entretenimiento real”, explicaron desde AXE. El Mundial 2026 arranca el 11 de junio. Para Néstor y su hija, el partido más importante ya lo ganaron.

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