El ida y vuelta de Mariano Closs y Sebastián Vignolo: “No te hagas el pícaro”

El periodista Mariano Closs contó este lunes que el dirigente xeneize Raúl Cascini les recriminó a la salida del vestuario a tres cronistas que siguieran “pidiendo a (Alan) Varela” como titular en el equipo de Sebastián Battaglia.

Además, Closs contó que Cascini comparó a Varela con Fernando Gago, de quien dijo que “fue un crack”, pero que en Boca “no ganó nada”. “El 5 de Boca tiene que tener presencia”, dijo Cascini, siempre según Closs. El exjugador Mariano Juan, compañero de Closs en F12, aclaró que tenía la misma información que su compañero.

Por la noche, Closs reiteró los dichos en el programa “Equipo F”, aunque en esta ocasión, no nombró al dirigente que increpó a los periodistas. Seguro de que el conductor Sebastián Vignolo tenía la misma información que él, Closs le señaló: “No te hagas el pícaro porque vos sabes quién es” .

Mariano Closs apuró a Sebastián Vignolo: “No te hagas el pícaro”

El panelista Oscar Ruggeri apoyó a Closs y dijo que Vignolo “sabe todo” . “Vos sabés quién es. Ya sé por qué te estás mordiendo la lengua” , le dijo, enigmático, Mariano al “Pollo”.

“Por el tema de Varela me dijeron: no juega porque no lo ven bien en los entrenamientos”, contestó Vignolo ante la consulta de su compañero. Closs no creyó que sus colegas no supieran de quién estaba hablando, y los acusó de estar “mirando para otro lado” : “Por ahí, no cuentan las cosas porque al Consejo le tienen respeto” , concluyó sobre por qué la información no había sido dada a la luz.

LA NACION