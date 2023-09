escuchar

El periodista Mariano Closs, en el programa F12, emitido por la cadena de deportes ESPN, solicitó un cambio de reglamentación en la Copa Argentina tras la victoria, por penales, de Boca Juniors ante Almagro, que llevó al club de la Primera División a los cuartos final de la competencia. Según su perspectiva, el equipo que ostenta una categoría mayor al de su contrincante debería pasar de ronda al igualar en los 90 minutos y así no forzar una “injusta” tanda de penales.

Con el afán de generarle un condimento distinto a una competencia que integra a todas las categorías del fútbol argentino, Closs levantó la bandera de los equipos del Ascenso: “La Copa Argentina tendría que tener un tinte distinto para los equipos de abajo con relación al de arriba. Ir a los penales, viste...”, explicó el reconocido conductor para dar entender que el formato actual no contempla el esfuerzo de los equipos de categoría inferior contra los que tienen más recursos.

En esa misma línea, agregó el ejemplo que debió atravesar Almagro, quien arrancó en desventaja tras dos goles de Boca, logró igualar el encuentro y tuvo que afrontar la tanda de penales, donde finalmente quedó eliminado. “Después de un esfuerzo de 90 minutos para el equipo más chico, mandarlo a los penales”, resaltó el conductor del ciclo televisivo F12, con cierto disgusto por la falta de equivalencia que existen entre los equipos de la máxima categoría y los de menor envergadura.

Mariano Closs sugirió un cambio de reglamentación en la Copa Argentina

Tras exponer su queja, los integrantes del staff periodístico le retrucaron a Closs qué cambiaría de ahora en más para generar esa “justicia deportiva” dentro del campo de juego. “Que el superior le tenga que ganar sí o sí. Y si no, pasa el otro”, argumentó.

Sin claudicar en su intención de generar paridad, Closs pidió que se revea esta condición para las siguientes ediciones de la Copa que, en varias ocasiones, puso en aprietos a equipos de mayor relevancia y una prueba de ello fue que el ganador de la última edición fue Patronato de Paraná, un equipo que actualmente se encuentra en la Primera Nacional.

Sergio Romero y Edinson Cavani se abrazan tras sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

“En la Copa Argentina habría que verlo, me parece. Si no, ¿cuál es el incentivo? La posibilidad de penales es 50 y 50, y yo me esforcé 90 minutos como equipo menor en relación con el otro”, subrayó el periodista, quien redondeó su concepto, aunque no sumó adeptos en la mesa de colegas, quienes prefirieron evaluar otras contemplaciones en el reglamento.

En un descargo que duró aproximadamente dos minutos, Closs dejó entrever esta problemática luego de una ajustada victoria de Boca, por penales, ante Almagro que se encuentra en los últimos puestos de la clasificación en la Primera Nacional.

Por último, para darle un cierre cómico a este hecho, el periodista Juan Carlos Pellegrini, quien escuchó atentamente lo que esbozó el relator, pidió que en los penales no ataje Sergio “Chiquito” Romero, actual arquero del Xeneize, que se convirtió en un especialista en estas circunstancias al adivinar varios remates, como por ejemplo el último de Almagro para darle la clasificación a su equipo a la siguiente ronda donde se medirá con Talleres de Córdoba.