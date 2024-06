El impactante arañazo en el cuello que se llevó Julián Álvarez de recuerdo tras el partido ante Canadá

Escuchar

La araña fue arañada. El delantero de la Selección Julián Álvarez terminó el partido en el que la Argentina venció 2-0 a Canadá con una impactante marca en buena parte de su cuello. Sin embargo, no logró identificar cuándo le dejaron el recordatorio en su cuerpo y minimizó el hecho.

“Creo que fue en una de las últimas jugadas antes de salir. No sé si salté a cabecear o qué. Y bueno, fue un rasguño, cosas del partido”, comentó Álvarez al finalizar el encuentro. En declaraciones al canal TyC Sports, el delantero del Manchester City sostuvo que fue un partido de roces: “Me pegaron por todos lados, pero son cosas del partido. A veces toca luchar, lo importante es que ganamos”.

Julián Álvarez recibió el premio al mejor jugador del partido en el debut de la Copa América ante Canadá.

El actual delantero del Manchester City abrió el juego ante el equipo de Norteamérica al comienzo del segundo tiempo luego de una esquiva primera mitad y fue elegido como el mejor jugador del partido por la organización.

“Es importante para el delantero hacer goles para la confianza y ayudar al equipo. Hace mucho que no convertía y, en los partidos que me tocó jugar, me sentí bien”, declaró el delantero que hizo su último gol con la selección en el Mundial de Qatar de 2022, en la semifinal frente a Croacia.

El exdelantero de River, por otra parte, recordó su participación en la anterior Copa América, que se jugó en Brasil en 2021 y que culminó con el triunfo albiceleste frente a la selección local en la final en el estadio Maracaná. “Había estado en la anterior Copa América, pero solo había jugado un partido. Ahora, después de haber sido campeón del mundo. Pero no pensamos en eso, era importante empezar ganando.

El problema con el campo de juego

Álvarez fue crítico con el estado del campo de juego, al igual que el resto de los jugadores y que el director técnico, Lionel Scaloni. “Lo hablamos con los compañeros después de la entrada en calor. No estaba en las mejores condiciones, no nos favorece para nuestro juego, pero sacamos adelante un gran partido a nuestra manera y lo importante es eso, que nos llevamos los tres puntos”, expresó el delantero que fue reemplazado en el minuto 30 del segundo tiempo por Lautaro Martínez, quien hizo el segundo gol del partido al minuto 43.

“La cancha era un desastre y nos complicó. Jugamos muchos amistosos con rivales de nivel bajo y ahora jugamos contra un buen equipo, fuerte. [Ángel] Di María tenía para definir y lo hizo con la derecha porque no podía llevar la pelota al pie por lo mal que picaba. Creo que tenemos que mejorar en esos aspectos; si no, la Copa América va a tener nivel más bajo que la Eurocopa”, criticó el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

🇦🇷🗣️"LA CANCHA ERA UN DESASTRE. TENEMOS QUE MEJORAR EN ESE ASPECTO O SINO LA COPA AMÉRICA SIEMPRE VA A SER UN NIVEL MÁS BAJO QUE LA EUROCOPA"



🧤 Emiliano Martínez criticó el estado del campo de juego en el triunfo ante Canadá. El arquero de la #SelecciónArgentina pidió que se… pic.twitter.com/t3ZpxgnFCm — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

En la misma línea se pronunció el defensor Cristian “Cuti” Romero, al afirmar que “las condiciones de la cancha eran muy feas”. Según el jugador del Tottenham inglés, eso fue perjudicial para la Selección y le impidió plantear su juego de una manera más sólida.

🗣️ "LAS CONDICIONES DE LA CANCHA ERAN MUY FEAS. TENER QUE JUGAR ESTA COMPETICIÓN EN UNA CANCHA ASÍ ES LAMENTABLE"



Cuti Romero, sobre el estado del césped del Mercedes-Benz Stadium.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/8C9jFy7mLU — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Scaloni, por su parte, tampoco evitó la dureza. “Hace siete meses que sabían que íbamos a jugar acá y hace dos días cambiaron el césped. La cancha es espectacular, pero el césped no está listo para estos jugadores. No jugamos en una cancha decente”, apuntó el técnico campeón del mundo.

LA NACION