“La cancha era un desastre”: Dibu Martínez y Cuti Romero criticaron el estado del campo de Argentina vs. Canadá por la Copa América

Escuchar

Alivio. Eso se notó en los rostros de los futbolistas argentinos luego del debut triunfal de la selección argentina frente a Canadá por la Copa América Estados Unidos 2024. Porque fue un partido tenso, en el que el alto nivel expuesto por el campeón del mundo parecía no alcanzar para quedarse con los tres puntos. En ese sentido, fue fundamental la experiencia que tiene este equipo.

Justamente a eso se refirió Lionel Messi ante las cámaras de televisión: “Hace mucho que venimos haciendo esto nosotros. Tenemos la paciencia de tener la pelota, de moverla. A veces se nos hacia difícil encontrar los espacios, pero la mayoría de los rivales juega distinto contra nosotros, y nosotros tenemos que seguir teniendo control para cuando llegue nuestra oportunidad”, analizó el capitán, luego del 2-0 en Atlanta.

LEO MESSI, TRAS EL DEBUT CON VICTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA COPA AMÉRICA: "La mayoría de los rivales nos juegan diferente cuando juegan contra nosotros y nosotros tenemos que intentar tener paciencia y control para cuando llegue nuestra oportunidad" pic.twitter.com/LhetSprLQI — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Sobre el partido, el hombre récord en presencias por la Copa América, con 35 encuentros, evaluó: “Sabíamos que iba a ser así porque sabíamos de qué era capaz Canadá. Fue muy duro, muy físico. Ellos son intensos y físicamente fuertes. Por suerte encontramos el gol rápidamente en el segundo tiempo y jugamos un poquito mejor, pero siguió siendo complicado”.

Más allá de esa serenidad que dan los años y del aplomo de un equipo que se siente confiado en su capacidad y sale adelante incluso cuando pasa sobresaltos (Dibu Martínez tuvo una atajada crucial sobre el final del primer tiempo), también hubo quejas. Varias voces cuestionaron la calidad del campo del imponente estadio Mercedes-Benz. “Las condiciones de la cancha eran muy feas y eso nos perjudicó el juego”, enfatizó Cristian “Cuti” Romero.

🗣️ "LAS CONDICIONES DE LA CANCHA ERAN MUY FEAS. TENER QUE JUGAR ESTA COMPETICIÓN EN UNA CANCHA ASÍ ES LAMENTABLE"



Cuti Romero, sobre el estado del césped del Mercedes-Benz Stadium.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/8C9jFy7mLU — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Y agregó: “Pero no es excusa. Hicimos un buen partido, tenemos hambre y mostramos que estamos muy bien. La dificultad va a ser el doble. Demos tener en la cabeza que todos los partidos van a ser así. Supimos sufrir. Tenemos que seguir mejorando”. Además, el defensor valoró haber ganado en el debut: “Teníamos esa cuenta pendiente, ya que no habíamos arrancado bien en el Mundial”, aludió al 1-2 a manos de Arabia Saudita en la campaña de Qatar 2022.

En sintonía con el cordobés, Emiliano “Dibu” Martínez criticó: “La cancha era un desastre y nos complicó un poco. Jugamos muchos amistosos con rivales de nivel bajo, y ahora jugamos contra un buen equipo, fuerte. [Ángel] Di María tenía para definir y lo hizo con la derecha porque no podía llevar la pelota al pie por lo mal que picaba. Creo que tenemos que mejorar en esos aspectos; si no, la Copa América va a tener nivel más bajo que la Eurocopa”.

🇦🇷🗣️"LA CANCHA ERA UN DESASTRE. TENEMOS QUE MEJORAR EN ESE ASPECTO O SINO LA COPA AMÉRICA SIEMPRE VA A SER UN NIVEL MÁS BAJO QUE LA EUROCOPA"



🧤 Emiliano Martínez criticó el estado del campo de juego en el triunfo ante Canadá. El arquero de la #SelecciónArgentina pidió que se… pic.twitter.com/t3ZpxgnFCm — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

El marplatense habló también de su intervención fundamental en el cierre del primer período para evitar el 1 a 0 en favor de Canadá. “No había tocado una y festejé la primera atajada porque me da mucha confianza. No quería que me pasara lo mismo que en el Mundial. Quiero mejorar siempre y ayudar al equipo. Contra Arabia no ayudé al equipo”, reconoció.

¡APARECIÓ EL DIBU!



El arquero de la #SelecciónArgentina respondió ante la llegada de #Canadá a los 43'. pic.twitter.com/J2we0xZAse — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

Por su parte, Julián Álvarez se refirió a la serie de 13 partidos que transitó antes de reencontrarse con la red. Exhibió calma al respecto. “Es importante para el delantero hacer goles, para la confianza personal y para ayudar al equipo. Pero estaba tranquilo, más allá de que hacía mucho tiempo que no convertía”, dijo la Araña... arañada: el cordobés tenía en el cuello la huella de un raspón importante: “Son cosas del partido. A veces toca luchar”, comentó.

🗣️"ES IMPORTANTE HACER GOLES, PERO ESTABA TRANQUILO. LOS PARTIDOS QUE ME HABÍA TOCADO JUGAR, ME SENTÍ BIEN"



✍️ Julián Álvarez, tras volver a convertir con la camiseta Albiceleste.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/JhCrYPEWaJ — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2024

LA NACION