El Kun Agüero dijo cuál es el límite de sus tarjetas de crédito y sorprendió a todos: “Por las dudas”

Tras retirarse del deporte profesional a finales de 2021 debido a un problema cardíaco, Sergio ‘Kun’ Agüero amplió sus horizontes. Hoy está instalado en Miami y tiene un equipo de eSports. Además, cuenta con ciclos de streaming donde habla activamente sobre fútbol y comenta sobre la selección argentina. Asimismo, suele abordar otras temáticas de su vida diaria y en más de una oportunidad salió a responderle a quienes lo cuestionaron o hablaron mal de algunos de sus excompañeros del seleccionado.

Lo cierto es que Agüero suele hablar sin pelos en la lengua y no tiene problema en decir en voz alta lo que piensa y siente. Esta semana, en tanto, compartió un programa de streaming con Martín Pérez Disalvo, alias Coscu, y uno de los temas que trataron fueron las tarjetas de crédito. Un seguidor le preguntó al exfutbolista cuál era su límite de consumo y él no tuvo inconvenientes en hablar de sus finanzas.

Esta semana el Kun Agüero compartió un streaming con Coscu y habló sobre sus consumos con la tarjeta de crédito (Foto: Instagram @kunaguero)

“¿Tu límite Kun?”, quiso saber un usuario que seguía la transmisión en vivo. “Mi límite... depende. Tengo la americana, que es la que más uso y a veces uso la uruguaya, a veces la española, a veces la inglesa y a veces la argentina. Depende”, explicó el exfutbolista. Ante esto, el streamer le comentó que no respondió a la pregunta inicial.

“El límite, más o menos, son en España cien mil euros, en la de acá (Estados Unidos) 150.000 dólares, por las dudas, porque no me gusta si quiero comprar un sillón o un auto o lo que sea (y no tener)”, indicó. No obstante, aclaró que en el caso de adquirir un auto, lo paga con transferencia.

Agüero contó que en una de sus tarjetas de crédito tiene un límite de 150.000 dólares (Foto: Captura de video)

En este sentido, dijo que “puede pasar” que gaste más de cien mil dólares con la tarjeta y Coscu no dudó en preguntarle en qué consumos. “Que sé yo, hay que comprar afuera, mesa, y esto, que lo otro; pongo una palmera más, una planta; pago el seguro, el auto que sé yo... hay miles de gastos. Voy a un restaurante diez o quince veces al mes y serán 20, 30, 40 lucas y si vas sumando se te va”, reparó e indicó que eso era por mes.

Si bien remarcó que hablaba de gastos mensuales, dejó en claro que no siempre gasta 150.000 dólares por mes: “Es el límite que tengo, por las dudas”.

Por último, contó cuál fue uno de los últimos gastos más grandes que tuvo: “Fui a jugar al póquer por ejemplo y había inscripciones de 1000 dólares, 5000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, entonces con la tarjeta es: ‘Pagame 50 mil la inscripción’. Y ya está”. “Obvio que perdí como un campeón, pero me divertí mucho”, bromeó.

