Kun Agüero vuelve al fútbol con la camiseta de Independiente y en el clásico ante Racing en la categoría Senior

Independiente revolucionó las redes sociales. El anuncio en la cuenta oficial de X del club de Avellaneda ilusionó a los fanáticos de los Rojos, al compás de la actualidad futbolística, que encuentra al equipo en el primer puesto de la Zona B tras golear a Godoy Cruz por 4 0. Este lunes se disputará el clásico ante Racing, en la categoría Senior y el estadio Ricardo Bochini tendrá el privilegio de volver a ver en acción nada menos que a Sergio Kun Agüero.

Agüero, que se retiró del fútbol profesional por problemas cardíacos, volverá a ponerse los botines y la camiseta del club que lo vio nacer y la noticia enloqueció a los hinchas. La incorporación de Agüero al plantel +35 se confirmó oficialmente en el Instagram del equipo del club de Avellaneda (@cai.senior). “¡BIENVENIDO KUN! @kunaguero se une al plantel de Independiente Senior +35 para disputar el Torneo de Primera División. Con un destacado paso por el club y una trayectoria sobresaliente en Europa y la Selección Argentina, el delantero vuelve a su hogar”, anunciaron desde la cuenta de Independiente.

La noticia generó un gran revuelo, con numerosos mensajes de los fanáticos que deseaban asistir al partido. Sin embargo, el club confirmó que el encuentro se jugará a puertas cerradas, aunque será transmitido en vivo por Fox Sports este lunes, de las 21 horas. “Este lunes a las 21, #Independiente recibe a Racing Club en el LDA-REB. Sin presencia de público. Transmite Fox Sports”, informó la cuenta oficial junto a las redes del equipo senior.

Además del regreso del “Kun” Agüero, el entrenador del equipo, Oscar Olivera, cuenta con otros campeones como Daniel “Rolfi” Montenegro, Leonel Ríos, Emanuel Rivas y Carlos Matheu, entre otros jugadores. También figuran en la lista figuras de peso como Rodrigo “Rengo” Díaz, Adrián Calello, Livio Prieto y Jeremías Caggiano.

El último partido de Kun Agüero

Este no será el primer partido de Kun Agüero con la camiseta de Independiente, tras su retiro del fútbol en diciembre de 2021 cuando jugaba para Barcelona. El ex delantero de 36 años volvió brevemente el año pasado para un partido de leyendas, pero su tiempo en el campo de juego fue limitado debido a una dislocación de su hombro izquierdo. Además, Agüero participó en un torneo de fútbol de siete en los Estados Unidos en junio de 2024.

La novedad de la vuelta de Agüero, que jugó su último partido profesional con Independiente en 2006 ante Rosario Central, recorrió el mundo y varios medios internacionales se enfocaron en el partido de esta noche en Avellaneda. Incluso, el diario británico The Mirror escribió: “La leyenda del Manchester City, Agüero, decidió retirarse en diciembre de 2021 mientras jugaba en el Barcelona, tras ser diagnosticado con una afección cardíaca. Sin embargo, está listo para salir de su retiro y disputar un partido competitivo con el club argentino Independiente, enfrentándose a su archirrival Racing”.

Aquel anuncio del retiro

El 15 de diciembre de 2021, entre lágrimas, el Agüero anunció su forzoso retiro del fútbol. Envuelto en un llanto, cabizbajo y tratando de respirar hondo para empezar a hablar, el Kun contó su decisión de dejar la actividad debido a sus problemas de salud. El delantero argentino formó parte de una rueda de prensa de Barcelona que se celebró en el Camp Nou. En su momento, el acto contó con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y del Kun, vestido con un saco negro y una camisa blanca. Fue un adiós lleno de emotividad y nostalgia: fue el último capítulo de uno de los grandes talentos del fútbol argentino y mundial de este siglo.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, arrancó.

Siempre embargado por la emoción, contó: “Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Desde los cinco años que he tocado una pelota; mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa. Quiero agradecerles a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético. Apostaron por mí. A la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y a la gente del Barça. Cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo fue increíble. Sabía que venía a uno de los mejores del mundo”.

LA NACION