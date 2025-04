El Kun Agüero hizo un golazo en su vuelta a Independiente en un clásico emotivo ante Racing

Fue un momento especial, porque la espera por volverlo a ver con la camiseta de Independiente en un clásico ante Racing fue demasiada extensa. El regreso resultó perfecto, quizá no por el resultado final (3-3), pero sí por verlo pleno y por el golazo que dibujó en la noche de Avellaneda. Sergio Agüero volvió a vestirse de rojo en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, fue titular en el encuentro correspondiente a la Liga Senior del Fútbol Argentino, y volvió a deleitar a los hinchas con un gol con todas las señales de un talento inalterable.

En el arranque del partido las cosas parecían no estar encaminadas para Independiente, porque recién comenzaba la segunda mitad del partido y la Academia ya se imponía por 1 a 0 con un gol de Gonzalo García. Pero apareció en escena Kun Agüero y demostró que no perdió ni un ápice de habilidad, esa que lo hizo brillar tantos años en Europa.

Con la camiseta con el número 10 en su espalda, recibió en la puerta del área rival, se sacó un rival a pura gambeta ante la defensa de Adrián Bastía, se hamacó hacia la izquierda y fue después hacia la derecha para sacar un tiro cruzado y definió pegado al palo izquierdo del arquero rival y marcó un verdadero golazo.

Este tanto impactó de lleno en la nostalgia de los hinchas del Rojo. Es que, salvando las distancias, Agüero emuló de alguna forma el recordado gol en el 4 a 0 de 2005 frente a la Academia, también en la cancha de Independiente. En aquella ocasión el que lo sufrió fue Diego Crosa, cuando el Kun lo “sacó a bailar” con varios amagues y después definió cruzado.

La última vez que Agüero disputó un partido profesional fue el 31 de octubre de 2021 cuando era jugador de Barcelona en un duelo ante Alavés. En ese partido sintió un fuerte dolor en el pecho, dejó el campo de juego y tras varios estudios le descubrieron que tenía una afección cardíaca lo que obligó a dejar la actividad de manera profesional. Si bien fue una noche especial para los Rojos, no es la primera vez, tras su retiro, que Agüero se pone la camiseta de Independiente, ya que se la había puesto en marzo de 2024 durante el evento denominado La Noche del Rey, cuando apenas pudo jugar un puñado de minutos porque tras un forcejeo con el ex lateral Juan Eluchans, cayó mal y debió abandonar la cancha. “Creo que se me salió el hombro”, había dicho ante las cámaras de TNT Sports.

Lógicamente, cuando finalizó el encuentro, que fue sin público, Agüero habló ante las cámaras y comentó: “Terminé bien por suerte, bastante bien de aire. Estoy contento por volver a jugar acá y esta vez pude terminar el partido. Siempre es lindo encontrarme con ex compañeros. Si estoy en Buenos Aires, les dije que me cuenten. ¿Jugamos el lunes, no? El lunes que viene, contra Estudiantes, en un 90 por ciento estoy. La idea es disfrutar”.

Tras el gol del empate del Kun Agüero, Independiente volvió a marcar y dio vuelta el resultado. Luego de una jugada preparada en un tiro de esquina, Barcia marcó el 2 a 1 parcial con un taco en la puerta del área chica. Sin embargo, cerca de la media hora de juego, la Academia igualó el trámite cuando el Polaco Bastía habilitó a Gonzalo Bergessio, que, de cabeza, marcó el empate.

Sobre el final, parecía que se quedaba con el clásico Independiente, porque una buena triangulación entre Emanuel Rivas, Jeremías Caggiano y el propio Agüero le permitió a los Rojos ponerse al frente cuando se habían jugado 33 minutos de los 35 establecidos para este tipo de encuentros. Sin embargo, el árbitro dio cinco minutos y Racing pudo alcanzar el empate en el tercer minuto agregado a través de Hernán Grimaldi.

Además de la vuelta del “Kun” Agüero, el entrenador del equipo, Oscar Olivera, contó con campeones como Daniel “Rolfi” Montenegro, Leonel Ríos, Emanuel Rivas y Carlos Matheu, entre otros. También hubo nombres de peso como Rodrigo “Rengo” Díaz, Adrián Calello y Livio Prieto, entre otros.

El cruce de Agüero con Bochini

Antes del clásico Senior entre Independiente y Racing, Sergio Agüero tuvo un divertido cruce ante las cámaras con el ídolo máximo de los Rojos: Ricardo Enrique Bochini. Contaron algunas anécdotas y el Kun recordó que el Bocha fue su entrenador cuando él tenía 9 años y que en aquel momento le dijo que iba a llegar a la primera división.

“Hacía goles de mitad de la cancha y desde el córner. Yo le dije que iba a llegar a primera y se cumplió. Y este jugó”, dijo Bochini en el cruce con Agüero, que cuando le mostró a su ídolo qué camiseta tenía puesta reconoció: “Esta es la de él. Siempre va a ser de él”, en referencia a la casaca con el número 10. El Bocha rápidamente le contestó: “Claro que se la presto. Si no se la presto a éste, ¿quién la va a agarrar?”.

Una declaración polémica

Sin embargo, no todo fue algarabía entre los hinchas del Rojo. Una frase pronunciada antes del comienzo del partido generó irritación en muchos simpatizantes, algo que quedó plasmado en las redes. En la previa del partido, el cronista de la transmisión oficial le preguntó al Kun si se sentía en casa, al volver a jugar después de muchos años en el estadio Libertadores de América con la camiseta de Independiente. Agüero tuvo una respuesta ambigua y que descolocó a todos: “Bueno, no es mi casa, pero sí es donde nací, desde los 8 años que llegué. Y siempre cuando me invitan estoy para divertirme. Fue justo que fui a ver a Benja [su hijo, que juega en las inferiores del Rojo] y el segundo entrenador de él, que también está acá, me propuso venir a jugar”. Una declaración que se suma a tantos años de idas y vueltas con los hinchas del Rojo, que nunca pudieron digerir sus promesas -incumplidas- de volver de Europa a jugar en el primer equipo.

