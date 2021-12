El Kun Agüero rompió el silencio sobre su arritmia y agradeció el apoyo de la gente

Hace unos días, Sergio Agüero se mostró en redes sociales jugando al golf mientras se recupera del episodio que sufrió poco más de un mes atrás, cuando el 30 de octubre en un partido de La Liga entre el Barcelona y el Alavés tuvo que salir por un dolor en el pecho. Desde entonces, los fanáticos del fútbol estuvieron atentos a su estado de salud, ya que tiene una arritmia y por un tiempo no puede volver a las canchas. Si bien compartió escuetos mensajes en las redes sociales, el delantero habló este jueves por primera vez del tema.

Mientras aguardaba para ver jugar en el Mundial de Valorant a su equipo de esports, Kru, la exfigura del Manchester City manifestó sobre su salud: “No voy a hablar mucho de mi tema, así que ya saben que estoy bien”.

Agüero al salir del campo de juego con el dolor en el pecho PAU BARRENA - AFP

En las últimas semanas se llegó a correr el rumor de que Agüero anunciaría su retiro definitivo del fútbol después de que la prensa española lanzara la noticia. Sin embargo, todavía no hay ni certezas ni confirmaciones acerca del futuro del argentino y por el momento intenta mantenerse optimista. Para calmar las aguas, el futbolista publicó entonces en Twitter: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”.

Agüero: “Muchas gracias por el apoyo”

Ahora que en Twitch tuvo la oportunidad de expresarse con palabras, el Kun añadió con seriedad: “Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, mucha gente que me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias”.

El Kun Agüero agradeció el apoyo de la gente

El exjugador de Independiente insistió en que no iba a “hablar mucho del tema”. “Vengo acá a disfrutar del partido de hoy de Kru y nada más que eso”. De todas formas, al instante recuperó su clásico tono bromista, al decir: “Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. Tampoco me pueden... no los puedo ver, pero siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados”.

Al Kun le restará esperar las indicaciones de los médicos, según le manifestó a la periodista Pía Shaw recientemente: “Mientras sigo mi plan de recuperación, después, veremos qué es lo que mejor. Estuve internado cinco días, controlado, después de eso, era estar en reposo hasta la primera prueba. Así que, ahora, es cuestión de paciencia”.