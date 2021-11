Kun Agüero: a la espera de un veredicto médico sobre su futuro en el fútbol, se mostró jugando al golf

Desde hace un tiempo, las noticias sobre el futuro de Sergio Agüero, el delantero de Barcelona, no son buenas. Luego del episodio cardíaco que se le manifestó durante un partido de la Liga (con Alavés, a fines de octubre), se sometió a exhaustivos estudios para determinar los pasos a seguir. No hay certezas sobre su continuidad en la actividad deportiva; inclusive, en los últimos días, hubo versiones extraoficiales indicando que se retiraría, algo que todavía no se sabe. Por lo pronto, el Kun intenta mantenerse con optimismo y activo de alguna manera, y aprovechó la tarde para jugar al golf.

Así lo mostró el propio ex futbolista de Independiente en una publicación en de Instagram, adjuntando dos imágenes en la que se lo ve disfrutando de una jornada de golf. Mientras todavía no hay confirmación sobre su futuro futbolístico, el hecho de que haya jugado un rato a golf es una muestra de que el argentino está animado y con ganas de hacer cosas pese al delicado momento que está padeciendo.

“El Kun Agüero se retira. Los problemas en el corazón le obligan a dejar el fútbol en activo. La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada”, escribió el periodista Gerard Romero en sus redes sociales, hace unos días. La noticia rápidamente ganó los portales de los principales medios españoles y generó una gran desilusión de los hinchas de Barcelona y del fútbol en general, ya que Agüero es un futbolista -por lo general- muy querido.

Tras las distintas especulaciones, el delantero publicó un mensaje en Twitter para brindar tranquilidad sobre su estado de salud: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”. Luego, la periodista Pía Shaw, de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), amplió la información al revelar una conversación con el protagonista, quien le dijo: “Esta es la pura verdad”.

La preocupante salida de Agüero ante Alavés, cuando sintió problemas en el pecho y dificultades para respirar. PAU BARRENA - AFP

Shaw reprodujo el diálogo con Agüero: “Me pone riéndonos: ‘Los rumores son terribles. Ahora estoy esperando para hacer las pruebas, todavía no hice ni la primera. Así que en una semana haré las pruebas en las clínicas y veré lo pasos a seguir. Es raro lo que se dice. Mientras sigo mi plan de recuperación, después, veremos qué es lo que mejor. Estuve internado cinco días, controlado, después de eso, era estar en reposo hasta la primera prueba. Así que, ahora, es cuestión de paciencia’”.

Habrá que ver si efectivamente en los próximos días se concreta el anuncio tan temido o si existen opciones médicas para que Agüero pueda intentar una rehabilitación deportiva. Lo primordial es la salud del jugador, claro. En todo caso, empezará una vida diferente para un gran goleador, doble campeón mundial juvenil con la Argentina y que también integró el equipo que logró la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.