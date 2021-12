Luis Suárez sorprendió en vivo a Sebastián Vignolo: le mandó siete audios para desmentir a Rodrigo De Paul

Lo que parece una pelea en broma puede convertirse en algo muy serio para los uruguayos si de mate se trata. Un atisbo había mostrado Luis Suárez cuando meses atrás cuestionó a Rodrigo De Paul ante las cámaras por estar tomando mate a las 12 de la noche, luego de un partido del Atlético de Madrid. Sin embargo, en estas horas, todo tomó otro color.

En una entrevista con Rodrigo De Paul en el programa F90 (ESPN), Sebastián Vignolo le preguntó al jugador argentino si el mate estaba “lavadito”. “No, está bien, está recién empezado. Lo que pasa es que acá tengo una discusión con Luis, con ‘El Gordo’, por los mates. Así que no quiero que esto siga. No quiero alimentar todo eso”, respondió el volante de la Selección entre risas. En broma, el periodista le consultó si “compite” con el “Pistolero” en quién hace los mejores mates. Entre risas, el ex Udinese lanzó: “Dejá, pero si ‘El gordo’ no hace nunca. Dice que hace unos mates terribles pero no hace. Hago yo”.

Los audios de Luis Suárez

Este jueves, Luis Suárez decidió romper el silencio e hizo su descargo en el mismo programa a través de ¡siete! audios de WhatsApp que le mandó a Ariel “Tanqueta”, el productor de Vignolo, y que el conductor reprodujo al aire.

“Quería desmentir las pavada que dice el señor Rodrigo De Paul. Él dice que yo no armo mate por las mañanas, pero porque yo me levanto a las ocho de la mañana. Los niños van al colegio, a las nueve ya estoy acá en casa, y nosotros entrenamos 11 y media. Yo hasta que me voy a entrenar estoy tomando mate acá en casa tranquilo. Después, cuando voy al club, hay veces que lo llevo; a veces, no. Y él cuando lleva el mate, te lo apronta en dos minutos, te re quemás, la yerba está toda quemada, es imposible tomar mate”.

Luis Suárez y Rodrigo De Paul

Luego, el audio sigue: “Más tarde en mi casa siempre mate y cuando voy a la concentración, cuando viajo por las tardes, siempre lo llevo yo. Así que son pavadas lo que dice él. Sale de un estadio a las 12 de la noche con el termo y el mate. ¿Quién toma mate a las 12 de la noche? Ahí no lo puedo defender, porque es inentendible lo que dice”.

El imperdible audio de Luis Suárez a De Paul

“No tomo mate para que me vean o si están estos. Hay algunos que sí. Nunca vi una persona que te aprontara un mate en dos minutos y ya empezara a cebar y darte así uno atrás de otro. Eso no es tomar mate. (...) El termo te puede durar muchísimo y él lo termina en 15 minutos”, concluyó.

Abreu la ligó de rebote

Buscando complicidad en su compatriota, Suárez recurrió a Sebastián Abreu, nuevo integrante de F90, para que lo respaldara en sus dichos. “Que ‘El Loco’ explique lo que es tomar mate. Él sabe que me gusta tomar mate, y prefiero tomar en casa antes que andar mostrándolo por ahí”. Para molestarlo con humor, “Lucho” hizo referencia a sus años en la Selección de Uruguay con un chiste: “Con él aprendí a tomar mate, porque es un gran cebador. Ni que hablar que en los últimos años en la Selección era la función de él”.

Abreu, sin embargo, confirmó en parte lo que dijo De Paul sobre el consumo de mate en Suárez: “Él dice que toma pero se prende de todos los mates. Solo para mostrar cuando baja al ómnibus que llega a la cancha y va con el mate. Después, lo deja en el costado y le dice al de al lado ‘dame un mate’”.

Sobre el chiste que hizo Suárez sobre su presunta función en “La Celeste”, Abreu no se se sorprendió: dijo que “venía demasiado lindo” con sus declaraciones y que no parecía él. “Venía demasiado dulce. Yo digo: mucho elogio. Venía el palazo final”.

Luis Suárez, Sebastián Vignolo y Rodrigo De Paul

Incrédulos por lo largo del mensaje, los periodistas en el piso lanzaron comentarios sobre la extensión del mismo. “Es un comunicado” dijo “El Chavo” Fucks”. “Para mí, es una columna”, espetó Daniel Arcucci. “Está con ganas de hablar. Increíble”, agregó Abreu. “Decile cualquier cosa, menos que ceba mal un mate”, concluyó Vignolo.