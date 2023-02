El llamativo video de la novia de Alexis Mac Allister: ”Lo que se ve en redes a veces no es la realidad”

escuchar

Camila Mayan, novia del mediocampista del Brighton y la selección argentina, Alexis Mac Allister, sorprendió en su cuenta de TikTok con una serie de videos donde muestra una faceta poco habitual, que se aleja de las tendencias en las redes sociales y expone su costado más humano.

Con 58 mil seguidores en su perfil público de TikTok, Mayan, que en su perfil se describe como “amante de la moda”, publicó un video que llamó la atención de sus followers por el tono de su voz al esgrimir algunos problemas personales que la alejaron, momentáneamente, de Mac Allister y la llevaron en Francia, donde convive junto a una de sus amigas.

“Me levanté con mucha ansiedad y la verdad es que no me sentía bien”, relató la protagonista de esta historia en uno de sus posteos, donde describe cómo es un día suyo en Europa y a la vez muestra su verdadera faceta, a cara lavada, dando un mensaje al resto de la comunidad de que la imagen en las redes sociales a veces dista de la realidad que vive.

“¡Vean cómo va cambiando mi cara a lo largo del día! ¡Es importante saber que no siempre se ve cómo estamos realmente y que lo que se ve en redes a veces no es la realidad! Trato de ser lo más transparente con ustedes porque creo que lo hace aún más lindo. Gracias por todo su amor son lo más”, destacó Mayan en una publicación, con un mensaje concientizador, que buscó reflejar su forma de encarar su vida personal lejos de los likes y tendencias de las plataformas digitales.

A partir de ciertos indicios que marcan una distancia entre el deportista y la estilista, los seguidores notaron que el exjugador de Argentinos Juniors y Boca Juniors dejó de subir fotos junto a su pareja y esto llamó la atención, a tal punto de ser recurrente la consulta para ambos si continúan juntos o existe tal distanciamiento.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister luego de la coronación de la selección argentina Foto: INSTAGRAM / @camimayan

En cuanto al foco de video, al mostrar su versión más íntima, la influencer recibió cientos de mensajes de apoyo en los que destacaron su manera de contarlo para que sea ejemplo de otras personas: “Soy mamá y me parece algo maravilloso que muestres que la vida no es siempre Instagram como yo digo, hay realidad. Que todo pase y te sientas mejor”; “Cami, en serio, te agradezco mucho que nos mostres que no todo es color rosa y como se muestra en redes, sos fuerte y tremenda diosa” y “Cami estas en modo Emily en París”, fueron las menciones más destacadas de un video que llegó a los 16 mil likes.

La historia entre Alexis y Camila nació en 2018, cuando se conocieron. Desde allí empezaron a compartir momentos juntos y decidieron trasladarse a Inglaterra para convivir juntos debido a los compromisos deportivos del mediocampista. Su última foto juntos data del 18 de diciembre cuando él, junto a la selección argentina, lograron la gesta histórica de la Copa del Mundo en Qatar.

