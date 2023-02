Ben Stiller y Christine Taylor revelan cómo fue el inicio de su historia de amor: “No nos lo tomábamos en serio”

escuchar

La historia de amor entre Ben Stiller y Christine Taylor no comenzó siendo un flechazo de película. Sin embargo, la dupla de artistas llegó a conformar una de las parejas más consolidadas de Hollywood y sostiene una unión que comenzó, con una separación mediante, 23 años atrás.

Stiller, de 57 años, y su compañera, de 51, se casaron en el 2000 y son padres de Ella, de 20, y de Quinlin, de 17. En 2017, decidieron separarse, pero la distancia los hizo recapacitar y volvieron a juntarse en los días en que comenzó la pandemia, manteniéndose finalmente unidos hasta la fecha.

Según revelaron ambos en diálogo con el podcast Hey Dude … The ‘90s Called!, su romance no comenzó como podría esperarse. Las dos estrellas ya se habían hecho un nombre en Hollywood cuando se conocieron y, con su considerable fama, comenzaban a vincularse con actores como ellos. El actor mantuvo historias con Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart y Amanda Peet, mientras que Taylor se vinculó sentimentalmente con figuras como David Lascher y Neil Patrick Harris.

Ben Stiller y Christine Taylor compartiendo pantalla en Zoolander Archivo

Ben Stiller y la madre de sus hijos se conocieron mientras trabajaban juntos en el piloto de la serie de televisión Heat Vision and Jack en 1999. Por ese entonces, ninguno de los dos apostaba por el matrimonio, ni siquiera por una unión seria, según sus propias palabras. Por el contrario, pensaban: “Nos veremos un poco, iremos por caminos separados”, y veían su unión como una relación de “rebote”, con ambos intentando pasar página respecto a romances pasados y buscando consuelo mutuo en los brazos del otro.

Después del proyecto en el que trabajaron, Stiller invitó a Taylor a Nueva York, donde vivía, y le dijo: “¿Por qué no divertirnos un poco?”, y Taylor aceptó la proposición. “Fui y no pude volver”, revela ahora la actriz.

Este amor sorpresa, en el que inicialmente no creían, fue transformándose ante la llegada de una nueva película, Los padres de mi novia (2000), una de las producciones más importantes en la carrera del actor. Todos se sorprendieron cuando Stiller se arrodilló y le propuso matrimonio a Taylor durante el rodaje de la película en lo que parecía una escena de ficción.

Y lo que comenzó como una simple diversión se convirtió en un gran amor, un vínculo de apoyo mutuo a lo largo del cual construyeron juntos sus largas y exitosas carreras y una relación sólida que les ha permitido criar a sus dos hijos. A pesar de ello, en 2017 decidieron seguir caminos separados.

Tras una separación de cinco años, la pareja volvió a apostar al amor al reencontrarse durante la pandemia Reuters

Luego de confirmar su separación, la pareja apostó a pesar de ello por mantener la armonía familiar, tanto así que fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones compartiendo salidas, sin resquemores.

El tiempo pasó, y la pareja tuvo una segunda oportunidad para el amor. En diálogo con Esquire, el actor reveló que la chispa volvió a encenderse luego de mudarse a la casa de Taylor junto a sus dos hijos en el primer tramo de la pandemia de Covid. “ Con el transcurso del tiempo, lo que nos pasaba evolucionó. Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia ”, relató conmovido.

A pesar de su fama de mujeriego en la gran pantalla, Ben Stiller ha demostrado así ser hombre de una sola mujer. Si bien antes de conocer a la madre de sus hijos se vinculó sentimentalmente con varias actrices de Hollywood, ninguna de ellas parecía ser la correcta hasta la llegada de Taylor.

“ Creo que respetamos las cosas que tenemos en común y también aquellas en las que somos diferentes. Y creo que aceptando eso, realmente podés apreciar más a alguien, porque no estás tratando de hacer que cambien por vos ”, reflexionó más tarde el actor. Y agregó: “Una vez que aceptás eso, ahorrás mucha energía. ‘Esto es algo que funciona para mí; esto es algo que no funciona para mí’. Si tienes ese nivel de confianza con tu pareja, sabe que cuando decís ‘no me gusta hacer eso’ no estás diciendo ‘no me gustás’”.

