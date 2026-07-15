El llanto de Enzo Fernández tras convertir el gol del empate en Argentina vs. Inglaterra

Enzo Fernández convirtió el gol del empate a los 85 minutos del partido que disputó Argentina contra Inglaterra en Atlanta, en el marco de la semifinal del Mundial 2026. En medio de un encuentro reñido entre ambas selecciones, el centrocampista anotó y rápidamente rompió en llanto.

Luego del festejo con sus compañeros, quienes corrieron hacia él para abrazarlo, Fernández se emocionó y al mismo tiempo alentó a la hinchada albiceleste en la tribuna. “Vamos, vamos”, gritó con euforia y el puño cerrado.

¿CON QUÉ SE GANÓ, ENZO? ¡LAS LÁGRIMAS DE FERNÁNDEZ TRAS ELIMINAR A INGLATERRA!



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Uno de los momentos que más conmovió a todos fue cuando se acercó hasta el equipo técnico y abrazó a cada uno, inclusive a Lionel Scaloni. Además de la celebración, tuvo un gesto para con los europeos, luego de que miró a la tribuna inglesa y les hizo una seña con las manos, en símbolo de que “sigan hablando”.

Después del gol que anotó Fernández, Lautaro Martínez metió el segundo, por lo que consiguió el triunfo justo antes del tiempo extra. De esta manera, Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra y pasó a la final de la Copa del Mundo que se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.