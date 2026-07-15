Las cinco canciones que la selección argentina eligió para motivarse en la previa de la semifinal contra Inglaterra

La selección argentina ultima los detalles para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y, en medio de la concentración para uno de los partidos más importantes del torneo, la música también ocupa un lugar en la intimidad del plantel. Los jugadores eligieron cinco canciones que los representan y que forman parte de la banda sonora que acompaña a la Scaloneta durante la competencia.

La lista, detallada este miércoles en LN+, tiene un denominador común: la cumbia. Desde un tema que quedó marcado por la consagración en Qatar 2022 hasta clásicos que desde hace años suenan en las tribunas del fútbol argentino, las elecciones reflejan el perfil alegre y festivo de un grupo que ahora buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.

Desde el Mundial de Qatar, la FIFA profesionalizó la musicalización vinculada a cada seleccionado y los equipos envían las canciones con las que se sienten representados. Los temas pueden sonar en distintos momentos de la competencia, como la entrada en calor o los festejos. En el caso de la Argentina, una de las cinco canciones tiene además un lugar especial: es la que se escucha en el estadio cada vez que la albiceleste convierte un gol.

Las canciones elegidas de la seleccion argentina

Cuáles son las cinco canciones elegidas por la selección argentina

La primera de las canciones seleccionadas es “Matador”, de Onda Sabanera, uno de los temas favoritos del plantel. La banda es una de las referentes de la cumbia colombiana en la Argentina y su música forma parte de las preferencias de los jugadores.

En LN+ destacaron que la canción representa el fuerte vínculo del grupo con la cumbia, el género que domina la selección musical de la Scaloneta y que acompaña al plantel en distintos momentos de la competencia.

Otro de los temas es “Pa’ la selección”, de La T y la M, una canción inseparable del recuerdo de Qatar 2022. El tema acompañó la ilusión que terminó con la Argentina levantando el trofeo en Lusail.

Cuatro años después, la canción continúa entre las preferidas del plantel. “Es de las más queridas. Les encanta este tema y se sigue escuchando. Quedó marcada para nuestros jugadores”, explicaron durante el informe.

La tercera elección es “La cumbia de los trapos”, de Yerba Brava, uno de los grandes clásicos asociados a las tribunas del fútbol argentino. Entre las cinco canciones, es además la que tiene un protagonismo particular en este Mundial: suena en el estadio cada vez que la selección argentina convierte un gol.

Asado cabala de la seleccion argentina

“La danza de Los Mirlos”, de Los Mirlos, también integra la lista. El clásico de la cumbia es otra de las canciones seleccionadas para acompañar a un plantel definido en LN+ como “muy cumbiero”, en el que la música y el baile forman parte de los momentos de distensión.

La quinta canción es “Cumbia sobre el mar”, de Los Palmeras. La histórica banda santafesina es otra de las favoritas de los integrantes de la Scaloneta y su música ha estado vinculada en distintas oportunidades con el fútbol argentino.

Scaloni y el partido contra Inglaterra

En la previa de la semifinal, el entrenador de la selección argentina brindó una conferencia de prensa y se refirió tanto al histórico partido del Mundial de México como a las consultas sobre la Guerra de Malvinas.

“Todo el mundo recuerda el partido del Mundial 86, sobre todo el segundo gol de Maradona, que fue maravilloso y cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Que fue contra Inglaterra, pero si era con otro rival, iba a ser igual de lindo. Fue muy emotivo”, expresó Scaloni sobre aquella actuación del excapitán argentino.

El entrenador también fue consultado sobre cómo manejar la cuestión emotiva en torno al rival y la posibilidad de que el recuerdo de la Guerra de Malvinas tenga alguna influencia en el plantel. Su respuesta fue contundente: “Es un partido de fútbol”.

“Sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una etapa de nuestra historia muy triste. Es un partido de fútbol y no hay otra, mezclar las cosas sería una locura”, agregó.

Y completó: “Recordamos a esa gente, sin dudas. No nos tenemos que confundir. Ahora bien, como argentinos, debemos recordar a esa gente que fue ahí. Eso fue muy triste para todos”.