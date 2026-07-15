Argentina vs. Inglaterra, en vivo: así se define el partido de semifinales

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Atlanta y con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath en la segunda semifinal del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el anhelo en común de avanzar a la definición vs. España.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Argentina vs. Inglaterra

La Argentina está entre los cuatro mejores más por su corazón que por su juego, faceta en la que va de mayor a menor. En la primera etapa dominó la zona J con nueve puntos gracias a sendos triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1, pero en los cruces de eliminación directa no la pasó bien. En 16avos de final necesitó del suplementario para doblegar a Cabo Verde 3 a 2; en octavos repitió el resultado con Egipto, tras ir perdiendo 2 a 0; y en cuartos otra vez jugó prórroga y superó a Suiza 3 a 1.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni intenta defender el título que logró en Qatar 2022 y sueña con ser campeón por cuarta vez, tras Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Además, quiere convertirse en el tercer equipo en lograr el bicampeonato, algo solo reservado para Italia -1934 y 1938- y Brasil -1958 y 1962-.

Lionel Messi juega por primera vez en su carrera contra la selección de Inglaterra DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni fue ambiguo al ser consultado por la formación inicial porque dijo que “podría haber cambios” como que también hay chances de que repita la formación que arrancó ante Egipto y Suiza, en las últimas presentaciones. Más allá de su discurso, lo cierto es que hace una modificación y la misma se confirmó en la antesala al juego.

El único cambio es la sorpresiva salida de Rodrigo De Paul para que su lugar lo ocupe Giuliano Simeone. Dicha sustitución supone, también, un cambio de esquema, aunque para ello hay que esperar para saber cómo se ubican en el campo de juego.

Giuliano Simeone es titular en la selección argentina vs. Inglaterra RONALDO SCHEMIDT - AFP

Inglaterra tiene la espina de no ganar el trofeo más preciado del fútbol mundial desde 1966, es decir hace 60 años. De hecho, la única final que disputó en su historia fue esa y lo hizo como anfitrión. En Qatar 2022 llegó hasta los cuartos de final y perdió contra Francia 2 a 1. Las continuas desazones llevaron a Los Tres Leones a confiar en un entrenador alemán como lo es Thomas Tuchel. Con él, anhela lograr su segunda estrella y, para ello, debe quebrar una estadísticas que le es muy desfavorable: nunca un seleccionado fue campeón del mundo con un DT no nacido en su país.

El camino de los ingleses en el torneo fue con vaivenes. Debutó con una victoria sobre Croacia 4 a 2 y, luego, empató con Ghana 0 a 0. En la tercera fecha, derrotó a Panamá 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en el Grupo L. En 16avos transpiró más de la cuenta para sacar a República Democrática del Congo y lo hizo con un trabajado triunfo 2 a 1, tras ir perdiendo. En octavos superó a México 3 a 2 como visitante en el estadio Azteca y en cuartos, a Noruega 2 a 1, también tras encontrarse abajo en el marcador.

Harry Kane y Jude Bellingham, la dupla ofensiva temible de Inglaterra RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su trajín en la Copa del Mundo está marcada por las figuras de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes llevan anotados 12 de los 13 tantos del plantel -el otro lo hizo Marcus Rashford-. El delantero de Bayer Múnich y el mediocampista de Real Madrid son los goleadores con seis tantos cada uno y la ilusión de su país se apoya principalmente en ellos.

La formación de Argentina vs. Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Inglaterra vs. Argentina