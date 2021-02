Diego Díaz: "Marcelo Gallardo se resignó"

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, DT de River Plate Crédito: captura de youtube

El conductor de Superfútbol, Diego Díaz, se mostró crítico con la dirigencia del Club Atlético River Plate, y luego de escuchar la conferencia de prensa que dio el entrenador del primer equipo millonario, Marcelo Gallardo, considera que el DT "se resignó", en relación a la calidad del plantel de futbolistas que dirige.

"Yo creo que, en algunos momentos, (Gallardo) se ha resignado con respecto a lo que cuenta", señaló el animador de TyC Sports en la edición de su programa del día miércoles.

Luego, puntualizó en la gestión de la CD a lo largo del ciclo Gallardo: "Hay una diferencia entre lo que puede significar: vos fuiste 10 puntos deportivamente, y nosotros fuimos 7 u 8. Bueno, no pudimos ser 10, pero estuvimos prácticamente a altura. Para mí, con todo respeto a la gente que conozco y tengo buena relación, me parece que (los dirigientes) no han estado a la altura".

Por otra parte, el también actor bromeó con el vestuario que eligió para conducir el envío de la fecha, ya que combinó los colores del escudo y la camiseta de Boca Juniors, club con el que se mostró enemistado en las ultimas semanas, tras confesar que "odia" al club xeneize, y luego de que se viralizara un video en el que denomina a la cancha del club de La Ribera como "La Bostanera".

"Parece la indumentaria con la cual podría llegar Boca a un estadio. Podría ser la vestimenta del Consejo de Fútbol, mi amigo Raúl Cascini", indicó.

Luego, el también actor aclaró que, tras la pandemia del coronavirus, los periodistas llegan a su lugar de trabajo "cambiados", por lo cual no habría sido obligado a vestirse con esos colores: "Algunas veces, nosotros, trabajando acá, nos ponemos la ropa que nos indica el vestuario. Con las distintas cosas que han cambiado, nos vestimos viniendo de su casa. Yo me vestí así porque a mí me gustó vestirme así".

Riquelme se dejó ver ayer en Ezeiza

"¿Cómo me queda? Pintada azul y oro. Estoy devolviendo la gentileza de mi querido Mario (Pegolini) y de Román, que ayer nos saludó", concluyó Díaz.