Milan, en pleno casting de entrenadores: Marcelo Gallardo compite con Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Sergio Conceiçao

“Contacto desde Milan”. Así podría titularse el último capítulo de la novela que protagonizan el equipo italiano, en pleno casting de entrenadores para la próxima temporada, y Marcelo Gallardo, uno de los cuatro pesos pesados que se mencionan para suceder a Stefano Pioli, quien abandonará el club a fines de junio. La salida -abrupta- de Al-Ittihad (Arabia Saudita) parece haber acelerado las gestiones. Mientras el Muñeco termina la burocracia para rescindir su contrato con los árabes, su destino podría estar en la capital de la moda europea. Claro que la carrera por el buzo de DT del equipo rojinegro no sólo tiene al argentino como candidato. Compite con otros entrenadores de renombre aunque, según la prensa italiana, el ídolo de River parece estar en la pole position.

Claudio Raimondi, periodista que sigue a Milan para la cadena Mediaset, informó que en la noche del lunes se dieron los primeros contactos entre el entrenador argentino y el club italiano. La posibilidad de que el Muñeco tenga su estreno como DT en Europa es cierta. De todas maneras, primero tiene que resolver su salida del ex campeón saudita, donde no le fue bien. Gallardo dirigió 30 partidos en Al-Ittihad, ganó 14, empató 3 y perdió 13. Por más que había admitido su responsabilidad en público y había mencionado su intención de dirigir los tres partidos que le quedan a la temporada saudita -su equipo está fuera de la lucha por el título y de los puestos que otorgan el pasaporte a la Champions de Asia-, los dirigentes no lo dejaron. Y el lunes lo cesaron, a falta de acordar su (millonaria) rescisión. Después de todo, uno de los periodistas que lo interpeló en la última conferencia de prensa en Al-Ittihad contó que el Muñeco era “el segundo entrenador mejor pago del mundo”.

La competencia por el buzo

Por más que parte de la prensa italiana diga que el Muñeco es el candidato número uno, y que algún colega, como el chileno Manuel Pellegrini, se entusiasme con verlo dirigiendo en Italia, lo cierto es que en Milán se toman el casting con calma. No quieren apresurarse para tomar una decisión que será trascendental para su futuro, sobre todo si se tiene en cuenta que su acérrimo rival, Inter, es el flamante campeón de la Serie A. Ese logro le pone aún más presión al futuro entrenador. Alessandro Costacurta, exdefensor del club e ídolo rojinegro, se expresó al respecto y pidió por “un buen DT” para el equipo. ¿Los nombres? Roberto De Zerbi (Brighton, de Inglaterra) y Antonio Conte (sin club tras su salida en 2023 del Tottenham, donde dirigió a los argentinos Giovani Lo Celso y Cristian Cuti Romero). “Conseguiría un buen entrenador italiano, con experiencia internacional. Prácticamente, Conte o De Zerbi”, respondió Costacurta en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Antonio Conte, durante su etapa como entrenador de Tottenham, de Inglaterra

Y agregó: “No hay mucho que decir sobre Conte. En cuanto a De Zerbi, tengo una opinión diferente a la de Capello [el ex DT del seleccionado italiano había minimizado el currículum del hoy entrenador del Brighton]. Tanto Conte como De Zerbi tienen personalidades fuertes y comparten sus ideas y espíritu. Me gustan los entrenadores así. Por eso no estoy en contra de Conceiçao [Sergio, actual DT de Porto, quien recién decidirá su futuro después de la final de la Copa de Portugal con Sporting]. No vi bien a Lopetegui [Julen, español, futuro entrenador de West Ham, sondeado en algún momento por Milan]. Me gustan los entrenadores con calidad y carácter fuerte, como Capello ”, cerró Costacurta.

Hasta la irrupción de Gallardo en el casting, el nombre de Conceiçao era el favorito de los dirigentes, y el sindicado como “máximo candidato” a suceder a Pioli según la prensa. Su futuro en Portugal se resolverá el próximo 26 de mayo, en ocasión de la final de la copa. Sin embargo, el DT ya se reunió con el flamante presidente, un excolega suyo como André Vilas-Boas. Y no hubo declaración de amor ni lealtad al club. “No tengo nada que aclarar respecto de mi contrato, no soy parte del departamento legal. Hubo una conversación muy cordial con Vilas-Boas. No quiero hablar más de eso, respétenlo”, se enojó ante la consulta periodística tras el partido del último fin de semana [victoria 2-1 ante Boavista]. Para la Gazzetta dello Sport, el DT luso está abierto a emigrar a Italia: “Para Sergio el banco de suplentes de Milan es una atracción fatal. Mientras tanto, el club lo espera. Sin prisas, pero tampoco para siempre. Si tiene novedades suyas pronto, mucho mejor. De lo contrario, seguirá adelante con el casting”. Y, al parecer, la indefinición de Conceiçao favorece a Gallardo.

Sergio Conceiçao, entrenador de Porto, de Portugal Zac Goodwin - PA

