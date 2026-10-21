El mensaje de Camila Galante para Paredes tras el pase de Boca a la final: “Sos resiliencia, orgullo y fortaleza”

El Maracaná volvió a ser el escenario de un partido agónico y cargado de emoción que tuvo como protagonista a un equipo argentino. El martes 20 de octubre, Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y se aseguró un lugar en la final de la Copa Sudamericana. La estrella de la velada fue Leandro Paredes, quien cargó con la responsabilidad de la cinta de capitán y, con una lesión a cuestas, marcó un golazo desde afuera del área que le dio a su equipo la victoria. Tras el triunfo, su esposa Camila Galante le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales en el que destacó su “resiliencia” y “fortaleza”.

La presencia del campeón del mundo en la semifinal estaba en duda. En la previa del partido sufrió un desgarro y, aunque se lo vio moverse durante un entrenamiento, había serias dudas de que estuviera en condiciones físicas para entrar a la cancha. Sin embargo, a los 57 minutos, cuando el partido iba 2-1 a favor de su equipo, ingresó por Rodrigo Battaglia. Nueve minutos después, el conjunto brasileño encontró el empate y la igualdad en el global. Sin embargo, a falta de dos minutos para completar el tiempo reglamentario, el volante gritó gol y el pase a la final.

El mensaje que le dedicó Camila Galante a Leandro Paredes tras su gol en el Maracaná (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Tras el partido, Galante, compañera incondicional de Paredes desde la adolescencia y la madre de sus tres hijos, compartió en sus historias de Instagram un posteo de la cuenta de Planeta Boca Juniors y le dedicó unas palabras a su marido. “Sos inmenso, sos fortaleza, sos resiliencia, sos orgullo”, escribió a modo de resumir no solo su historia juntos, sino lo intensos que fueron estos últimos días para el futbolista. “Gracias. Te amo con todo mi corazón”, sentenció.

Galante y Paredes llevan 16 años juntos y tienen tres hijos, Victoria, Giovani y Lautaro (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Leandro Paredes y Camila Galante son una de las parejas más conocidas de la selección argentina. Están juntos desde la adolescencia y tienen tres hijos: Victoria (12), Giovani (9) y Lautaro (1). Se conocieron cuando eran niños y él siempre les decía a todos que eran novios, aunque ella no lo supiera. Oficializaron su relación cuando tenían 15 y 17 años, respectivamente, y nunca más se separaron. En diciembre de 2017 se convirtieron en marido y mujer y, tras años en el extranjero, entre Roma, Verona, San Petersburgo, París y Turín, finalmente en 2025 regresaron a Buenos Aires para vestir, en familia, la camiseta azul y oro.

El video que compartió Neymar Jr. tras el gol de Paredes en el Maracaná

Cabe destacar que la empresaria no fue la única que celebró la actuación del volante frente a Vasco da Gama. Inesperadamente, quien también reaccionó fue Neymar Jr. El futbolista brasileño publicó en sus redes sociales un video en el que se pudo ver un cuadro que tiene en su casa con la camiseta número 5 que usó Leandro Paredes el 10 de julio de 2021 cuando le ganó la final de la Copa América a Brasil en el Maracaná y además etiquetó su usuario de Instagram. De esta manera expuso su apoyo y admiración hacia el futbolista argentino, con quien compartió vestuario en el París Saint-Germain y entabló una sólida relación.