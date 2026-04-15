Del beso robado a la advertencia que lo marcó: la historia del ídolo de Boca que formó una familia con su amor de la infancia

Se conocieron cuando eran apenas unos niños. Él la vio, se enamoró e inmediatamente la presentó como su novia. Pero había un problema: ella no lo sabía. Hay historias de amor que parecen sacadas de una romcom. Incluso existe la categoría “de amigos a novios”. Esta es una de esas. Hay muchos debates sobre el primer amor, ese momento en el que las mejillas se sonrojaron por primera vez y el corazón late de una manera diferente. Están quienes lo rememoran con nostalgia, quienes anhelan directamente erradicarlo de su memoria y los que creen que nunca se supera porque, aunque puedan subestimarse los sentimientos de la infancia, muchas veces son los definitivos. Leandro Paredes conoció a la mujer de su vida cuando tenía ocho años. La amó en secreto toda su infancia y supo que iba a casarse con ella. Hoy, 16 años después, es la madre de sus tres hijos.

El primer flechazo, los sentimientos no dichos y la esperada declaración de amor

Al igual que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes conoció a Camila Galante durante la infancia. Él tenía ocho años y vivía en San Justo. Ella era dos años mayor y residía en Caballito. ¿Qué los unió? El fútbol, por supuesto. Leandro jugaba en las inferiores de Boca con Ramiro, el hermano menor de ella. Camila y su familia iban siempre a los partidos hasta que un día se encontró con un nene de pelo largo hasta la cintura que llamó poderosamente su atención.

Camila Galante y Leandro Paredes se conocieron cuando tenían 10 y 8 años a través del hermano de ella (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Leandro pasó gran parte de su infancia en la casa de los Galante. Iba a jugar con su amigo, se quedaba a dormir y hasta vacacionaban juntos. Con la inocencia de un niño, se guardó en silencio lo que sentía por la hermana de él. En realidad, era un secreto a voces. “A todo el mundo le decía que era mi novio”, reveló Camila en una entrevista con Perros de la calle (Urbana Play). Todos sabían que él estaba enamorado, ella también, pero nunca se lo admitió. El tiempo pasó y algo cambió cuando él alcanzó los 14 años. “Siempre fue muy lindo y en un momento dije: ‘¿Cuándo creció tanto este chico?”, admitió ella.

Seguían siendo niños, pero sus sentimientos estaban un poco más sólidos y él decidió que era hora de actuar. “Me la tatué antes de que fuera mi novia. Un poco tóxico lo mío, pero yo sentía que iba a ser la mujer de mi vida”, reconoció Paredes en el programa de Susana Giménez. Cuando le mostró a su enamorada que se escribió en la nuca con tinta la palabra Cami, ella se puso a llorar. En ese momento no sabía que unos años después, ella también lo llevaría en la piel.

Durante años, Leandro Paredes le decía a todos que Camila Galante era su novia, pero nunca se atrevió a admitirle a ella lo que sentía (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

De a poco, los mensajes que intercambiaban se volvieron más cariñosos. Un día, cuando la acompañó al supermercado que estaba a la vuelta de su casa, se animó a robarle el primer beso. Mientras regresaban, se frenaron en la esquina, porque ella quería verificar si había comprado lo que necesitaba y él aprovechó la oportunidad. “Ella estaba buscando algo en la bolsa y cuando levantamos la mirada, quedamos los dos juntos y ahí le di un beso, un pico. Se quedó mirándome, sorprendida”, contó el campeón del mundo en Nadie dice nada (Luzu TV). Sin embargo, ella admitió que estaba esperando que él diera ese primer paso.

Más tarde se juntaron a ver una película y finalmente se sinceraron sobre sus sentimientos. Se pusieron de novios cuando tenían 15 y 17 años, pero en secreto, porque les daba vergüenza lo que pudieran opinar sus familiares y amigos. Recién un año después lo blanquearon.

Paredes y Galante se pusieron de novios a los 15 y 17 años respectivamente (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

¿Y el hermano de ella? A diferencia de lo que podrían creer algunos, no se opuso a la relación, quizás porque siempre supo que su amigo estaba perdidamente enamorado desde que la conoció. Sin embargo, hizo una advertencia. “Estábamos en un boliche de la costa. Nosotros para darnos un beso nos escondimos y en un momento apareció Ramiro. Estábamos besándonos y él, en vez de decirme algo a mí, le dijo a ella: ‘Hacés sufrir a mi amigo y te mato’”, recordó el campeón del mundo.

Un amor entre Argentina, Italia, Rusia y Francia que se multiplicó con la llegada de los hijos

Galante y Paredes se pusieron de novios en marzo de 2010 y en noviembre de ese mismo año él debutó en Boca Juniors. Todo marchaba sobre ruedas hasta que sonó el teléfono desde Europa. Junto a la pequeña Victoria, nacida el 1 de diciembre de 2013, a principios de 2014 se instalaron brevemente en Roma y luego se trasladaron a Verona, cuando él pasó a ser jugador del Chievo Verona. Regresaron a la capital italiana para que jugara con la camiseta del AS Roma y después pasaron a vivir en la ciudad de Empoli para que integrara el plantel del equipo local. Paredes reconoció que este fue el momento más desafiante de su carrera, pero el que lo transformó como futbolista.

La pareja le dio la bienvenida a Giovanni el 14 de noviembre de 2016 y a Victoria el 1 de diciembre de 2013 (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Tras regresar nuevamente a Roma por un corto período de tiempo, tuvieron que armar una vez más las valijas, pero ahora para cuatro, puesto que le habían dado la bienvenida a Giovanni el 14 de noviembre de 2016. Vivieron un año y medio en San Petersburgo, período en el que Paredes visitó los colores de Zenit y, el 28 de diciembre de 2017, organizaron un viaje a Buenos Aires para convertirse en marido y mujer.

El casamiento de Leandro Paredes y Camila Galante

En 2019, la familia de cuatro empezó una nueva vida. Paredes firmó como nuevo jugador del París Saint-Germain y se mudaron a la capital francesa. Allí se hicieron íntimos amigos de Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso, puesto que además sus hijos tienen edades similares. Luego trasladaron su amistad a Turín, cuando ambos futbolistas vistieron la camiseta de la Juventus.

La familia vivió varios años en Roma mientras el campeón del mundo vestía los colores de la AS Roma (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Tras un breve regreso al Parque de los Príncipes, en 2023 Paredes volvió a vestir la camiseta de la Roma. La usó hasta mediados de 2025, cuando se despidió de Europa y regresó al club de sus amores: Boca Juniors. Se fue siendo un adolescente con sueños, mucho potencial y una enamorada y regresó como campeón del mundo con una esposa y tres hijos. Lautaro nació el 31 de marzo de 2025 para unir aún más a la familia.

Una pareja que desafió escándalos, aprendió a vivir bajo la exposición y se sigue eligiendo todos los días

"La gente se cree que todo es color de rosas y no es así. Uno está lejos de la familia, está mucho tiempo solo y a veces tiene que dejar muchas cosas por acompañar. Obviamente, lo elegís, pero es triste. Yo tuve hijos muy chica y crecí sola con ellos. Vienen de visita, pero estás sola”, admitió Camila Galante sobre el “lado B” de ser la esposa de un jugador de fútbol. Y es que, aunque para el afuera todo pueda parecer sencillo, como cualquier familia tuvieron que afrontar momentos complejos entre lesiones y la exclusión de la lista del mundial 2018. Pero siempre se acompañaron incondicionalmente.

La vida de la familia cambió exponencialmente luego de la Copa del Mundo, sobre todo por el protagonismo de Paredes tanto dentro como fuera de la cancha. Ese reconocimiento también significó mucha más exposición. De hecho, tuvieron que hacerles frente a varios rumores de crisis y separaciones. En septiembre de 2025 a él se lo vinculó sentimentalmente con Evangelina Anderson y su esposa salió públicamente a negarlo y le dijo que ni siquiera la conocía.

La familia, el apoyo incondiconal en el campeonato del mundo (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

A pesar de su bajo perfil, Camila Galante se convirtió en una de las integrantes de “La Scalot” más populares. Acumula 1.3 millones de seguidores en Instagram y es dueña de su propia marca de cosméticos, Camila Galante Cosmética. No obstante, admitió que las críticas y los comentarios del afuera siempre fueron algo que la afectó mucho: “Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás”.

Familia de cinco: Leandro y Camila junto a Lautaro, Giovanni y Victoria (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

El 26 de marzo, la pareja celebró 16 años desde el día que se pusieron de novios. Prácticamente la mitad de la vida juntos. "Cami es todo. La conocí muy joven y me gusta como persona, como mujer y como mamá. Solo tengo palabras de agradecimiento para ella por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por mí y, obviamente, que es el apoyo de todos”, aseguró el futbolista en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

El 26 de marzo de 2026, Camila Galante y Leandro Paredes cumplieron 16 años de amor (Foto: Instagram @leoparedes20)

Ese amor a primera vista inocente, lleno de miradas robadas y sentimientos no dichos, se convirtió en una apuesta para toda la vida. Hoy están más que asentados en la Argentina, vistiendo la camiseta azul y oro, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, son la prueba de que a veces el primer amor es el definitivo.