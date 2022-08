El Mono Navarro Montoya dijo presente en un asado con periodistas y se robó todas las miradas por su look

Las actividades entre amigos y colegas sirven para afianzar vínculos, alejarse de la ajetreada rutina, contar anécdotas y demás cuestiones que quedan en la intimidad del grupo. Como una marca registrada de la cultura argentina, las juntadas suelen tener algún ingrediente gastronómico en el medio y el asado encaja a la perfección para unir a todos en una mesa. El exarquero Carlos Fernando Navarro Montoya participó de una y llamó la atención por un peculiar detalle.

Sin los flashes de la cámara presente y el fútbol como un nexo coordinante, los integrantes del programa F90 (ESPN) aprovecharon la hospitalidad del anfitrión Daniel Arcucci, uno de los periodistas que conforman el staff, y asistieron a una comida donde se mostraron muy a gusto.

El grupo de periodistas y exfutbolistas aprovecharon también el momento de unirse para sacarse algunas fotos, que luego se subieron a las redes sociales y a simple vista se detectaron algunos detalles curiosos que llamaron la atención de los usuarios.

Entre los presentes se encontraba Navarro Montoya, quien supo deslumbrar con su habilidad en el arco a la hinchada de Boca e Independiente, entre otros. Una de las particularidades de los que ocupan ese puesto en la cancha es que suelen utilizar un atuendo diferente al resto de los jugadores, algo que parece haber conservado hasta ahora.

Navarro Montoya, con su look formal, posa para la foto con Daniel Arcucci y Marcelo Sottile Foto: INSTAGRAM / @daniarcucci

Partícipe de una foto donde se encontraron todos los presentes al asado, el Mono -como lo apodan- asistió con un look muy formal para la ocasión: camisa, saco y corbata.

La imagen, junto con otras del encuentro, fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Arcucci. Allí se observa al anfitrión con una camiseta de Diego Maradona y a Navarro Montoya con su outfit particular. “¡Grande Chiquito... con toda la banda!”, escribió Ruggeri en la publicación que recibió cientos de ‘Me gusta’.

El comentario de Oscar Ruggeri tras la juntada (Foto: Instagram/@daniarcucci)

El cruce entre Navarro Montoya y Oscar Ruggeri

Dentro de un campo de juego, ambos se destacaron por tener un carácter que los diferenciaba del resto de sus compañeros. Hoy, lejos de su etapa de esplendor en las canchas, Navarro Montoya y Oscar Ruggeri se especializan en analizar los partidos y fueron parte del agasajo que organizó Arcucci en su casa.

Fuera del ámbito informal y adentrados en el trabajo del día a día, el arquero y el defensor protagonizaron meses atrás un duro cruce en el programa, donde expusieron los trapitos al sol de su época como jugadores profesionales.

Navarro Montoya en el arco de Boca Archivo

Con Sebastián Vignolo como intermediario, comenzó el ida y vuelta: “¿Te metió algún gol este?”, le consultó a Navarro Montoya mientras señalaba a Ruggeri. “No, ¿qué me va a hacer goles si el Cabezón no hace goles?”, retrucó el guardameta entre risas.

Navarro Montoya: "Agustín Rossi tiene un don"

Luego hablaron de una de las facetas del juego de Navarro Montoya quien, según el ex campeón del mundo en México 1986, “se tiraba al suelo y hacía tiempo”. Ante esto, en broma le lanzó: “Eras el peor de todos”. Al escucharlo, ‘El Mono’ respondió tajante:“No empecés a ensuciarme. Mirá que empiezo a salpicar”.