Flor Peña invitó a su hijo a LPA y le hizo una pregunta sobre Moni Argento: su respuesta la descolocó

Florencia Peña recibió en su programa LPA (América) a su hijo Juan Otero y le hizo una divertida entrevista en la que hablaron sobre su relación y algunos programas que la actriz había hecho en su carrera. Uno de los mejores momentos fue cuando ella le consultó si miraba Casados con hijos y la respuesta del joven no fue la esperada.

En la clásica sección “rapiditas”, donde la conductora hace un ping-pong de preguntas a sus invitados, le consultó a Juan si miraba las repeticiones del exitoso ciclo de Casados con Hijos y el joven respondió que no. “Frenemos un toque acá”, manifestó Florencia, mientras expresaba su cara de indignación. “No, nunca lo vi. Nunca. Soy el peor hijo, ya lo sé”, expreso el joven, que se tentó de risas al ver la reacción de ella.

Florencia Peña le consulta a su hijo Juan Otero si mira las repeticiones de Casados con Hijos.

“Todo lo bueno que te está por pasar es por Casados con Hijos en el teatro”, le aclaró la conductora y Diego Ramos redobló la apuesta: “Te digo una cosa, ese programa te pagó la primaria y ahora te va a pagar la universidad, así que empezá a mirarlo”.

“Sé de qué se trata porque sos meme nacional, pero nunca vi un programa entero”, se sinceró Juan Otero. Ante la respuesta, su madre se indignó aún más: “No sé qué decir al respecto, pero saquen en sus casas sos propias conclusiones. Sin palabras”.

No obstante, ese no fue el único momento divertido de la entrevista, ya que el joven, extrovertido como su madre, se animó a imitarla cuando baila e hizo reír a todos en el estudio. “Me hace igual”, señaló Florencia Peña.

El picante ida y vuelta entre Migue Granados y Flor Peña por su cuenta en Divas Play: “Me hiciste pagar”

Esta semana, Florencia Peña recibió como invitado especial al humorista Migue Granados, reconocido por su paso por Peligro Sin Codificar, Últimos Cartuchos y ESPN Playroom. En un momento del programa, la conductora hizo “las rapiditas”, un ping-pong de preguntas, y salió a la luz una particular anécdota de cuando el influencer pagó por ver contenido en la plataforma de Divas Play.

Mientras se realizaba la sección del programa, Migue Granados manifestó que tenía un problema para escuchar y que en muchas oportunidades debía leer los labios de la boca de la otra persona para entenderla. La conductora alegó tener el mismo problema y probó leerle los labios, mientras el humorista hacía muecas. En los primeros intentos, Flor Peña no logró entender qué decía su invitado; no obstante, en el último intento lo entendió perfectamente: “Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver”.

El inesperado ida y vuelta entre Migue Granados y Flor Peña por su cuenta en Divas Play: "Me hiciste pagar y no hay nada para ver"

“Bueno, charlémoslo”, le respondió la conductora entre risas. “Una vez yo estaba en mi casa tranquilo y vi una historia tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram”, comenzó el relato Migue Granados, y agregó: “‘¿Querés ver más?’ Sí. ‘Apretá el link’, apreto el link... me pide los 16 dígitos de la tarjeta... y ya estaba ahí, medio embobado, bueno, los pongo”. Para sorpresa de todos en el estudio, el humorista remató: “Y yo quería ver más de lo que hay. Hasta lo hablé con mi mujer: Flor Peña me cagó”.