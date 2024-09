El papá de Franco Colapinto reveló que el piloto se reunirá con Lionel Messi: “Ya estuvieron hablando”

Escuchar

Franco Colapinto vive un presente soñado. Tras cumplir su sueño de manejar un auto de Fórmula 1 y competir, de manera oficial, en dos carreras como las de Monza (Italia) y Baku (Azerbaiyán), el oriundo de Pilar mantuvo contactos con Lionel Messi para coincidir con él y compartir un momento juntos.

Dicha aseveración fue confirmada por Aníbal Colapinto, papá de Franco, en diálogo con el programa Paga Dios, el cual se emite por Pop Radio 101.5. “No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo, ya estuvieron hablando”, expresó el hombre para sorpresa de los oyentes.

Al estar en constante movimiento debido a sus compromisos deportivos, Colapinto quedó en juntarse con el capitán de la selección argentina en los Estados Unidos, donde él reside. “Estaré esperando cuando vengan las carreras de Estados Unidos, si se pueden encontrar y cumplir con el almuerzo que están en deuda”, detalló Aníbal.

Franco Colapinto y su papá, Aníbal Colapinto

En cuanto al calendario, Colapinto, junto a la escudería Williams, estarán presentes en el Gran Premio de los Estados Unidos que se celebrará el próximo 20 de octubre. Además de la carrera, el joven piloto aprovechará para visitar a Leo Messi en Miami y entablar un diálogo más cercano entre dos figuras del deporte argentino.

Aunque no se deslizaron más detalles sobre el posible encuentro, el papá de Colapinto, de manera cómica, aclaró que no estará invitado al cónclave, pero aun así mantiene un orgullo muy grande por la actualidad de su hijo. “Yo creo que ni a mí me van a invitar. No me imagino yendo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Colapinto y Messi mantienen una historia en común. En mayo de este año, cuando el piloto se encontraba compitiendo en Fórmula 2, recibió una remera de entrenamiento de la selección argentina autografiada por La Pulga y se mostró emocionado en un posteo de Instagram donde le agradeció por el sentido gesto.

“Leo, no lo puedo creer, muchas gracias por esta camiseta. Como ven me trajo mucha suerte, tiene la firma del mejor del mundo. El casco tiene el N° 10, le tenemos que preguntar a Bizarrap si le podemos mandar uno a Leo para su museo, yo a esta camiseta la voy a mandar a encuadrar. Estoy súper agradecido a todos los argentinos y a vos, Leo”, expresó el pilarense de 21 años.

