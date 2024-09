La llamativa actitud de Pampita Ardohain frente a los rumores de crisis matrimonial con Roberto García Moritán: “Rarísimo”

Escuchar

Desde hace cuatro días, circulan rumores sobre una posible crisis matrimonial en el mundo de la farándula. Todo comenzó cuando el fin de semana trascendió que Roberto García Moritán, el marido de Pampita Ardohain, había pasado cuatro noches en un hotel. Y si bien el político negó un conflicto con su esposa, la modelo prefirió llamarse a silencio , un gesto que llamó la atención de Ángel de Brito, su excompañero de jurado en el Bailando.

“Pampita y García Moritán, ¿están separados o no?”, se preguntó el periodista anoche en LAM antes de compartir un informe sobre el tema. “¿Los vieron en los Martín Fierro? Estaban al lado nuestro. ¿Habrán actuado?”, continuó, incrédulo. Luego, explicó que le escribió a Pampita y a García Moritán y, tras un extenso debate, compartió la reacción de Ardohain.

“¿Pampita echó a Moritán de su casa?”

Pampita y Moritán en el festejo de cumpleaños de la pequeña Anita

En Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en la pantalla de Elnueve, Daniel Gómez Rinaldi dio detalles de la supuesta crisis matrimonial. “Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, arrancó el periodista a modo de introducción.

“¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo viviendo o estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”, continuó. “Cuando le consulté me dijo que estaba viendo el partido Boca-Racing. Hablamos en el entretiempo, y me dijo que estaba con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien con Carolina’” , completó Rinaldi. Luego aseguró que el matrimonio estuvo el último sábado en un cumpleaños y se los vio muy bien juntos.

Benjamín Vicuña y Pampita, en la alfombra roja durante la entrega de premios que terminó con una pelea entre el actor y Moritán

En el informe de LAM agregaron que a la pareja se la vio en la entrega de premios de Aptra “con cara de pocos amigos” y recordaron que el día del cumpleaños de la pequeña Ana una foto que le sacaron a Benjamín Vicuña habría desatado un nuevo conflicto. Incluso fueron un poco más atrás: cuando Vicuña recibió el Martín Fierro por su rol en El primero de nosotros y generó un conflicto entre Pampita y su marido al decir que la Argentina le había dado “un amor”.

“Viene hace rato el rumor”, aseguró De Brito en el debate con sus angelitas. Luego, explicó que en los Martín Fierro no notó nada extraño entre ellos. “Es viva. Si llega a estar mal con el marido, es públicamente simuladora. Hizo un festejo de diez años con Vicuña y estaban ya en el divorcio”, recordó Yanina Latorre, y puso un manto de dudas sobre el accionar de la modelo frente a las cámaras. “¿Pero tres horas va a estar fingiendo?”, señaló De Brito en relación a cómo los vio en la fiesta de Aptra. “¿Pampita? Te puede estar fingiendo 20 años”, reaccionó Latorre con absoluta seguridad. “No estoy diciendo que sea verdad, pero es una chica que sabe mantener las apariencias”, remató.

Pampita y Roberto García Moritán comparten en sus redes postales de los eventos a los que van juntos

En ese momento, Fernanda Iglesias mencionó un tuit que Moritán publicó en su cuenta de X en relación a la niña de diez años gaseada por la policía el día del veto al aumento de los jubilados en el Congreso de la Nación donde responsabilizaba a la madre de la menor y aportó una nueva mirada a la situación. “Pero no se va a separar por un tuit Pampita”, intervino De Brito. “Bueno, no sé. A lo mejor con el tema de la política hay problemas”, completó Iglesias.

El llamativo gesto de Pampita

Luego de un largo debate sobre el tema, De Brito -quien conoce muy bien a la modelo- hizo una observación que dejó a todos pensando. “ Lo único que me extraña es que Pampita no haya desmentido esto ”, advirtió el conductor del ciclo y repasó que los rumores ya tienen cuatro días. Luego, dio detalles del mensaje que le mandó. “Yo hoy le escribí: ‘Caro, ¿cómo andás? Viste todo lo que se dice, bla bla’, y nada. Absolutamente nada”, sentenció. “Rarísimo”, comentó Latorre. “Y Pampita es una persona que está con el teléfono todo el tiempo, no es que se colgó”, agregó De Brito. Moritán, quien también fue consultado, tampoco respondió.

“Si no están en crisis o no están peleados, Pampita está dejando correr todo esto porque ya podría haber desmentido. Un tuit y se termina el tema”, continuó De Brito con su teoría. “Pampita cuando quiere aclarar algo en 30 segundos desactiva el tema. Si es mentira. Ahora si está peleada o está pasando algo, es probable que esté tomándose su tiempo para hablar públicamente. No va a salir a decir ´está todo bárbaro’ si está todo mal. Pienso que prefiere no contestar para no mentir ”, completó.

LA NACION