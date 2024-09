La serie de Máxima tendrá segunda temporada: todo lo que se sabe hasta el momento

Escuchar

Desde que se estrenó en Max, la serie Máxima, que retrata la historia de vida de la reina de los Países Bajos, fue todo un éxito. Debido a esto es que la plataforma de streaming confirmó que habrá una segunda temporada y, al igual que la primera, tendrá un total de seis capítulos.

El primer episodio de Máxima, la serie basada en la vida de Máxima Zorreguieta se podrá ver en televisión (Foto: Instagram @millstreetfilms)

El biopic de Máxima Zorreguieta, el cual protagoniza de Delfina Chaves, hace un repaso desde la infancia y adolescencia de la argentina hasta el momento en el que se recibe como licenciada en Economía en la Universidad Católica Argentina y decide instalarse en Estados Unidos para realizar una maestría. En aquel país y gracias a una fiesta que organiza una de sus amigas, conoce al príncipe Guillermo Alejandro (Martijn Lakemeier), quien más tarde se convierte en su esposo, por lo que eso la lleva a ser la reina de los Países Bajos.

La serie Máxima esta basada en el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria (Foto: Instagram @delfichaves)

Fue a través de la cuenta oficial de Max que confirmaron que habrá una nueva entrega, noticia que causó furor entre sus fanáticos. “Si algo sabemos, es que esta historia recién comienza. Ya está confirmada la segunda temporada de #Máxima y va a comenzar a grabarse en octubre. ¡Laten we gaan, Máxima! ¡Digo... aguante Máxima!”, escribieron.

“¡Me encantó! ¡La serie!!! Ya esperando la segunda temporada...”; “Muy buena serie, la actriz es maravillosa, muy linda, me encantó. Espero la segunda temporada” y “Cómo que va a salir la segunda temporada? ¡Por qué me hacen sufrir así!!”, fueron solo algunos de los comentarios que se visualizaron debajo del posteo.

Max confirmó la segunda temporada de la serie Máxima (Foto: Captura TV/@ streammaxar)

Cabe destacar que la serie está dirigida por las cineastas neerlandesas Saskia Diesing, Joosje Duk y el director español Iván López Núñez, desarrollada por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film. Además, está inspirada en la novela “Máxima Zorreguieta, Madre Patria”, de la periodista holandesa Marcia Luyten.

La frase que abrió un interrogante en el primer capítulo de Máxima

El primer episodio de la serie de Máxima Zorreguieta, abrió un debate en las redes sociales. Pero antes de leer, si no viste la primera temporada del biopic... ¡Cuidado!, porque a partir de ahora la nota contiene spoilers.

El disparador del primer capítulo es la discusión que mantienen en enero de 2001, meses previos a casarse, Máxima y Guillermo Alejandro, cuando ella se entera de que su padre, Jorge Zorreguieta, no podrá asistir al gran día. “¿Por qué no me dijiste antes?”, le dice ella al príncipe, mientras él le responde: “Porque quería esperar el momento adecuado. No quería hacer gran cosa de esto”. Molesta y con el tono de voz elevado, le retruca: “Mi padre no puede estar en nuestra boda, ¿y decís que no es gran cosa?”.

Máxima Zorreguieta junto a su padre Jorge (izquierda) y su madre en la 94 exposición Rural de Buenos Aires, en el año 1980; junto a ellos está el presidente de la SRA de entonces, Archivo

“¿Qué pasó con Jorge Zorreguieta?”; “¿Por qué no asistió al casamiento de su hija?” y “¿Qué escondía?”, se preguntaron muchos en redes sociales. El hombre, que falleció el 9 de agosto de 2017, a los 89 años, fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura militar argentina. Holanda, en aquella época, había sido un país de exiliados políticos.

Aunque no se demostró que Zorreguieta tuviera relación directa con los crímenes de lesa humanidad, la noticia generó una fuerte oposición entre los neerlandeses. No obstante, llegaron a un acuerdo para que la boda se llevara a cabo, pero sin la presencia del exfuncionario. Tampoco pudo asistir a la ceremonia de coronación de Máxima como reina consorte.

