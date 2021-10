El picante cruce entre “El Chavo” Fucks y Cai Aimar por Scaloni: “Les tapó la boca a todos”

La llegada de Lionel Scaloni al frente del conjunto “Albiceleste” no estuvo exenta de polémicas ya que integraba el cuerpo técnico del anterior entrenador Jorge Sampaoli, quien fue despedido de su cargo tras la finalización de Rusia 2018. Algunos consideraron su actitud como desleal. Entre ellos, se cuenta el periodista Diego “Chavo” Fucks, quien este jueves ratificó su posición en “ESPN F90″.

“La designación de Scaloni no pasa en ninguna liga seria del mundo. Fue una vergüenza, un papelón. El tipo se fue quedando y lo metieron cuando estaban jugando River y Boca en Madrid”, recordó. En tanto, el conductor Sebastián Vignolo consideró que Lionel “se lo ganó” . Por su parte, el exentrenador Cai Aimar estimó que la elección de Scaloni como director técnico, a la luz de los acontecimientos, “fue un acierto” .

Fucks le respondió a Aimar con una ironía: “Fue un acierto en todo el sentido de la palabra. Embocaron un pleno si sale bien, porque todavía no sabemos, faltan 400 días para el Mundial, que es lo que más importa”. Al mismo tiempo, el Chavo concedió que “hasta ahora, vamos bien” pero que “no está terminado el proceso” .

Aunque se manifestó de acuerdo con que la designación no fue correcta, Aimar insistió en preguntarle a su compañero si, a la postre, “acertaron o no” los dirigentes de la AFA, a lo que Fucks contestó: “No es un timba esto” . Luego, el extécnico de Boca, Quilmes y Lanús, entre otros equipos, le dijo a su colega: “No te hagas el bolud... A todos los que pensaban que Scaloni no iba a dar resultado, les tapó la boca” . Esta definición enervó al cronista, quien respondió: “Justamente, si algo no me hago es el bolud...” .

Con el conocimiento de la respuesta, el “Cai” le preguntó a Fucks: “¿Estabas de acuerdo cuando lo nombraron? ”. A lo que replicó que “de ninguna manera” y le repreguntó a Aimar: “¿A quién preferías? ¿Gallardo, Pochettino, Simeone o Scaloni? ¿Quién te daba más garantías? Yo no tengo ningún problema con lo que digo, me hago cargo. No voy a salir a pegar fotos de Scaloni por la calle porque gano la Copa América”.

