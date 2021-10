Sebastián Vignolo comparó a un actual jugador de Boca Juniors con Juan Román Riquelme

En Boca, producto de la crisis económica que produjo la pandemia, muchos jugadores surgidos de las divisiones inferiores empezaron a ocupar un lugar de relevancia en el primer equipo. Esas fulgurantes apariciones ilusionaron a propios y extraños, uno de los cuales es el periodista y relator Sebastián Vignolo.

Proclive a que los equipos promuevan a los juveniles, Vignolo evocó las palabras de los especialistas y recordó que “a los pibes no hay que apurarlos ni frenarlos, hay que acompañarlos” . Sin embargo, por el presente de los jóvenes jugadores del club, el animador consideró que el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, “no tiene que mirar más la cédula” de sus futbolistas.

“Battaglia tiene que resolver si están o no para jugar en la Primera. Si está, adentro, y si no esperará, porque si no, va a estar en un permanente desafío. No hay tiempo para seguir probando. Encontró el equipo, y la solidez, o por lo menos la frescura, se la dan los pibes” , argumentó el “Pollo”.

En ese sentido, citó el caso del mediocampista Aaron Molinas y su competencia con Edwin Cardona en la posición de enganche: “Si le come el puesto, juega Molinas, sea de 20 años, 38 o 53. Porque si no, ¿cuándo va a ser experto el inexperto? ”. También dijo lo mismo de Marcelo Weigandt y Luis Vázquez, quienes estimó, están en condiciones de ser titulares en el equipo.

Sobre el joven volante de 21 años, Vignolo dejó una fuerte definición que dejó atónito a sus colegas: “Para mí, es lo más parecido a Riquelme que le apareció a Boca en los últimos tiempos” . “Te da gusto verlo jugar. Se desmarca permanentemente”, agregó.

Sebastián Vignolo comparó a un jugador actual de Boca con Riquelme

En esa línea, el panelista Daniel Arcucci citó al ex coordinador de divisiones inferiores del club, Claudio Vivas, quien le contó que en su momento, “había una función en el campo que cruzaba todas las inferiores: todos tenían que jugar con enganche y el objetivo era buscar un Riquelme” .