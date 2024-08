El “Pocho” Lavezzi publicó una foto con su hijo recién nacido y fue foco de críticas: “Lamentable”

Escuchar

Hace unos pocos días, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi anunció a través de un tierno posteo en redes sociales el nacimiento de su hijo Vittorio, fruto de su relación con María Guadalupe Tauro. Sin embargo, en las últimas horas, el exdeportista fue foco de críticas a raíz de una curiosa foto que subió donde posó con su bebé en brazos.

Fueron meses muy turbulentos para el exdelantero de la selección argentina. En diciembre protagonizó un confuso y violento episodio en Uruguay y terminó con la clavícula fracturada. Tras ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires fue ingresado en una clínica para tratar, presuntamente, problemas de adicciones. Luego decidió continuar con su tratamiento en el Centro Vida Sana, en la provincia de Entre Ríos. En medio de todo esto, en LAM (América) informaron que María Guadalupe Tauro, su pareja, estaba embarazada.

La tierna foto que compartió Lavezzi con las manos entrelazadas con las de su novia Guadalupe Tauro y su bebé (Foto: Instagram @pocho22lavezzi)

El segundo hijo de Lavezzi nació el 26 de julio. “Nada como sentir algo tan desbordante, acompañado de sensaciones únicas y mágicas. Felicidad infinita”, expresó en una foto que subió a sus Stories de Instagram, donde se pudo ver al bebé recién nacido, aunque con el rostro cubierto. Unos días después publicó en su feed de Instagram una foto en blanco y negro de las manos del bebé y de los flamantes padres entrelazadas. “¡Bienvenido Vittorio! Con tu llegada iluminas la familia. Te amamos”, expresó.

Sin embargo, en las últimas horas, el exjugador de San Lorenzo fue blanco de fuertes críticas de parte de los usuarios de las redes sociales. ¿El motivo? Subió una foto en blanco y negro donde se lo pudo ver sentado en un banco con una mochila a su lado y a su bebé en brazos cubierto en una manta. La cuestión es que Lavezzi posó con anteojos de sol y con una cara bastante seria.

Lavezzi subió una foto con su hijo recién nacido y le llovieron las críticas (Foto: Instagram @pocho22lavezzi)

Si bien algunos lo felicitaron por su paternidad, lo cierto es que su expresión generó confusión entre sus seguidores y varios lo cuestionaron. “La peor foto de padre”; “No parece estar contento”; “En serio qué alegría, pero avisale a tu cara”; “¿Por qué exponer esta foto? Lamentable expresión”, comentaron algunas cuentas. En la misma línea otras ironizaron: “La felicidad pintada en la cara”; “Desborda de emociones”; “Pochito qué cara de contento que tenés. Abrazo papá”.

Asimismo, otros usuarios expusieron: “La verdad no me gusta la foto. La actitud de tener un bebé en brazos, que es lo más lindo que hay, como si tuviera una campera. Vamos Pocho, ponele onda. Yo no hubiera subido esa foto, saludos”; “¡Felicitaciones, papá! ¡Pero podrías ponerle un poquito más de onda!”; “Paternidad feliz salió del grupo”.

El exfutbolista subió una Storie de su hijo Tomás con Vittorio, su bebé recién nacido (Foto: Instagram @pocho22lavezzi)

Más allá de las críticas, Lavezzi publicó varias fotos de su hijo. Además de este posteo, subió a sus Stories una tierna foto de su hijo mayor, Tomás, fruto de su relación con Débora, su novia de la adolescencia. El adolescente de 18 años sostuvo en brazos a su hermanito y le tomó de la mano. “Ellos”, escribió Pocho junto al emoji de un cohete.

El reencuentro de Ezequiel Lavezzi con Ángel Di María

Unos días antes de que naciera su hijo, Ezequiel Lavezzi y María Guadalupe Tauro compartieron una velada con Ángel Di María - excompañero de la selección argentina - y su mujer Jorgelina Cardoso y también con Giovani Lo Celso, su pareja, Magui Alcácer y su hija Emilia.

Lavezzi, Di María, Lo Celso y sus respectivas parejas alentaron a Rosario Central (Foto/Instagram: @jorgelinacardoso)

Cardoso publicó una foto donde se los pudo ver a todos a pura sonrisa. ¿Cuál fue el plan? Alentar a Rosario Central en el partido ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, que se disputó el 23 de julio. “Por más momentos juntos. Los quiero”, expresó la influencer en la publicación, feliz con el reencuentro.

LA NACION