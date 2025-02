Yanina Screpante rompió el silencio y apuntó contra el Pocho Lavezzi: “Fue una persona violenta”

En 2010, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi y Yanina Screpante tuvieron un “flechazo” y comenzaron un noviazgo. La relación terminó ocho años después y desató un verdadero escándalo con versiones cruzadas, intervención de abogados y un juicio millonario. Ahora, a casi siete años de que comenzara la disputa legal, la modelo habló de todo y apuntó de manera contundente contra el exfutbolista. “Fue una persona muy violenta”, sostuvo

El jueves en LAM (América) compartieron una nota con Yanina Screpante. De lo primero que habló fue de la relación con su novio, con quien está en pareja desde hace cinco años. “Convivimos y nos seguimos eligiendo. Es súper buena persona. Conmigo es un amor. Nos llevamos bárbaro”, comentó la modelo. Asimismo, dijo que le gustaría casarse y que, aunque él aún no le propuso matrimonio, sí le tiró algunas indirectas: “Yo le digo que tenemos que tener guita para hacer la fiesta. Yo quiero con todo”.

Yanina Latorre y Pocho Lavezzi estuvieron en pareja entre 2010 y 2018 MARIA TERESA DEJESUS ALVAREZ

Fue entonces cuando el cronista, Santiago Riva Roy, hizo mención del dinero que podría recibir del juicio por “compensación económica” el que se enfrenta a Ezequiel Lavezzi. “¿Cómo va eso? Porque vos acompañaste durante años al Pocho. Siempre desde un lugar machista se juzga a la mujer que tiene un reclamo económico cuando un jugador la deja de un día para el otro como a vos“, le comentó el comunicador.

Screpante explicó que a partir de su relación con Lavezzi tuvo que dejar su carrera de modelo, frenar sus estudios de Diseño de interiores y alejarse de su familia. “También fue una decisión que tomamos en conjunto que al final no fue. Pero lo que veo es que ahora hay un montón de casos como el mío que están saliendo a la luz. Está bueno que se esté viendo un poco más, antes era nuevo”, sostuvo, en referencia a los casos de Wanda Nara y Mauro Icardi y el de Camila Mayan y Alexis Mac Allister.

Yanina Screpante habló del millonario juicio que tiene con Lavezzi (Foto: Instagram @yanaisok)

“Sus abogadas son... ni hablemos. Fueron muy machirulas conmigo. Me trataron de cosas que ni te puedo decir... Los testigos del Pocho diciendo que yo era bailarina y que me había conocido en un boliche. No menosprecio, está todo bien, pero eran inventos. Hubo un montón de aberraciones y de faltas de respeto“, aseguró y dijo que tiene pruebas de todo.

“Lo que estaría bueno es como que la justicia actué con más perspectiva de género”, reflexionó Yanina. “Es como si vos fueses un Ingeniero que la mujer se va al medio del mar a acompañarlo y que porque era modelo y no era arquitecta o como fuere te menosprecien en ese sentido. Yo tenía una carrera", advirtió.

Yanina Screpante apunto contra el Pocho Lavezzi

En este sentido, sostuvo: “Hoy veo que hay un montón de haters, y lo que pasa es que uno se pone mal cuando dicen mentiras. Se dijo que me habían desalojado o que me había robado los muebles. ¿Que muebles me voy a robar? Yo no entré por una ventana como Spider-Man a un lugar a vivir. Estaba ahí porque era de común acuerdo. Después, si alguien enloquece, como en este caso muy reciente, que está la ‘novela turca’... (en referencia al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi), todo puede pasar.

En cuanto al Wanda Gate, la modelo expresó que cuando vio algunas de las cosas que mostró Wanda Nara se le vinieron “muchos recuerdos”. “Pocho fue una persona violenta en muchos aspectos”, sentenció y dijo que no tiene comunicación con su expareja.