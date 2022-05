El polémico gesto de Jermell Charlo que enfureció al equipo de Brian Castaño

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará el próximo sábado a la medianoche con Brian Castaño en el Dignity Health Sports Park de Carson, el boxeador Jermell Charlo protagonizó una particular episodio al gritar “¡USA!, ¡USA!” eufóricamente mientras el moderador hablaba. Sus cánticos le valieron la respuesta de los fans argentinos.

Una vez que terminó la arenga del atleta nacido en Richmond, Texas, los integrantes del equipo del campeón mundial superwélter OMB no se quedaron callados. “¡Argentina, Argentina!” contestaron, mientras mostraban banderas y hacían sonar bombos.

Minutos después, Castaño intentó calmar los ánimos. “Tranquilos, tranquilos”, dijo para luego hablar sobre lo ocurrido con el mayor de los respetos posibles. “Primero que nada, quiero agradecer a Estados Unidos. Argentina, Estados Unidos…”, sostuvo, en un primer intento para apaciguar las aguas.

La inesperada respuesta de la fanaticada argentina a Jermell Charlo tras los cánticos de “USA”

Y acotó:“ No es un tema de países. El deporte une. Esto es una unión, para mí, pacífica. Quiero agradecer a Estados Unidos por darme la oportunidad de trabajar acá”. Sin embargo, y en un último comentario sobrado, bromeó: “No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo”.

El pasado jueves, Castaño y Charlo protagonizaron un duelo de palabras antes del pesaje. Mientras que el estadounidense prometió noquear al argentino en pocos rounds, el “Boxi” dijo que “lo va a hacer pagar por haberse ido de boca”.

“Él dice que va a ser el Charlo de antes. A mí no me importa. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si puede aguantar los 12 rounds”, sostuvo Castaño y completó: “No me importa lo que diga o haga, si se entrena o no se entrena. Yo vengo acá a hacer mi trabajo”.

El incidente se produjo luego de que ambos tuvieran su oportunidad de expresar sus sensaciones de cara a la pelea por los títulos Superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Dónde y cuándo ver la pelea

La pelea será televisada a través de ESPN2 y Star+, cuyas transmisiones tendrán comienzo a partir de las 21. La misma contienda podrá ser vista, además, por TyC Sports y TyC Sports Play, que darán inicio a la televisación a las 22. La pelea entre Castaño y Charlo comenzará cerca de la media noche del sábado 14.

Finalmente, será posible presenciar el combate a través de plataformas online de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. El Dignity Health Sports Parks de Carson, California, será el escenario de la esperada revancha entre el argentino y el norteamericano.