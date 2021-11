El reencuentro entre Roberto Leto y “Cacho” Riquelme tras su encendido cruce en la Bombonera

Tras el partido que disputaron Boca Juniors y Sarmiento el último sábado, se hizo viral un video en el que se lo ve a Ernesto “Cacho” Riquelme, papá de Juan Román, ingresar a una de las cabinas de transmisión donde Roberto Leto comentó el partido con el relator Julio Pavoni. Entre otros epítetos, el familiar del vicepresidente xeneize le dijo “burro” y “bruto” al comentarista deportivo, y hasta llegó a tomarlo del brazo.

Este lunes, el periodista que sigue la campaña de Boca desdramatizó el hecho que protagonizó en la Bombonera, aunque les agradeció a los colegas que se solidarizaron con él: “Lo que pasó es algo muy simple. Ocurre algo que es muy normal para mí. Hace 25 años que lo conozco a Cacho. Nos conocimos en Mendoza, en el hotel que justo había ido. Me dice: ‘Escucho siempre la transmisión’. Y desde ahí nació la amistad. Es oyente permanente”, explicó en F90 (ESPN).

Luego, Leto contó que el progenitor del “Último Diez” entra “comúnmente” a la cabina “a saludar, a decir algo”. “Uno estaba con el Instagram en vivo permanentemente; cuando voy a comentar, él aparece cuando termina el partido y se pone atrás mío. Yo no lo sabía. Cuando me da el pie el locutor desde la radio para que comience el comentario, aparece Cacho y me dice: ‘El 8 es crack’. Sabía que a él le gustaba Cardona. (...) Y me dice: ‘Vos no entendés nada, 40 años...’. Como habla Cacho, y yo me sonrío. Se tienen que dar cuenta de que estoy distendido”.

Acto seguido, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Leto si Cacho lo “apuró”: “No, ¿cómo me va a apurar si es una situación en la cual hemos discutido muchas cosas? Lo que ocurre es que antes no había Instagram, entraba a la cabina como entra comúnmente, y tenemos discusiones futboleras, como las que puede tener cualquiera. Y los códigos utilizás palabras, como ‘vos no entendés nada, sos un burro, bruto’. Yo le discuto porque no estoy de acuerdo con el fútbol que quiere él”, añadió.

En tanto, Ernesto dio su versión de los hechos: “No pasó nada. No sé qué dicen que pasó, porque agrandaron las cosas diciendo que pasó algo, y creo que esto que hablamos con él pasa como vos te juntás con cualquier persona y decís: ‘Sos un burro’. ¿Qué pelea es eso? Es como lo toma cada uno. Cada uno tiene su opinión y defiende su postura. Pero no es ninguna discusión. (...) Tenemos una amistad y por eso siempre vamos a hablar. Podemos hablar de fútbol, de como está la familia, de como está uno. Siempre hemos hablado así”.

La charla entre Roberto Leto y "Cacho" Riquelme

Por su parte, el cronista dijo en tono conciliador: “Me parece bárbaro que estés vos del otro lado y yo desde acá. (...) Hemos discutido de fútbol como siempre, porque a veces no vemos igual el futbol y esto es algo muy común cuando hablamos con toda la gente de lo que es este maravilloso deporte”.