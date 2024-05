De qué murió el periodista Paco Villa

Escuchar

Francisco Javier Villa Escobosa (Colima, 54 años), mejor conocido como Paco Villa, falleció este miércoles 1° de mayo, de acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales. “Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones. Pero, sobre todo, gracias a ti, por todas las emociones que nos transmitiste, por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tú eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en Paz”, se lee en X, antes Twitter. El periodista había revelado que tenía cáncer y estaba en tratamiento.

TUDN MEX despidió a Paco Villa en sus redes sociales X: @TUDNMEX

“Estoy en tratamiento por un cáncer agresivo avanzado”, dijo en un video compartido en 2023, sin dar más detalles sobre la enfermedad. Añadió que se lo detectaron en un hospital en Doha, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Quiero decirles que voy bien. Me siento cada día más fuerte; (quiero) decirles que estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida y que también estoy agradecido por esto”. En el emotivo video de casi cuatro minutos de duración hizo una analogía, casi como de despedida, al enumerar los 10 mejores momentos de su vida: “Por lo menos la mitad de ellos serían cosas que he vivido en estos últimos cinco meses desde que me diagnosticaron esta condición”.

Paco Villa tenía una vasta trayectoria en el mundo del periodismo deportivo X: @Paco_Villa_

El comentarista especializado en deportes es recordado por sus narraciones en partidos de fútbol, sobre todo los del club Cruz Azul, equipo del que siempre fue hincha. Pero su voz no solo retumbó en los micrófonos de este deporte, Villa también cubrió juegos olímpicos. Toño de Valdés, comentarista y colega, le decía en su programa de YouTube que tiene dos narraciones suyas “muy muy presentes”. Una fue la chilena de Raúl Jiménez en el estadio Azteca, la otra, la victoria de Michael Phelps en las olimpiadas de Beijing 2008, en la que el nadador ganó su octava medalla de oro. “Esa narración es memorable de Paco Villa”, remata Valdés.

Francisco Javier Villa Escobosa empezó su carrera periodística en Televisa Radio, en 1995, donde ofrecía reportes y análisis en directo desde la cancha de los encuentros. A partir de 1997, además de darle voz a los partidos de la liga mexicana lo hizo también para la española y para el torneo de la UEFA Champions League, uno de los más populares del balompié mundial, solo por debajo de la Copa del Mundo.

TUDN MEX fue la encargada de dar a conocer la triste noticia del fallecimiento de Paco Villa X: @Paco_Villa_

Su trayectoria lo llevó a ser director editorial de la cadena Televisa Deportes Network (TDN) que, en 2019, pasó a ser TUDN, propiedad de Televisa y Univisión. Villa dejó Televisa por un breve momento “porque estaba hasta la madre”, le dijo a Toño de Valdés cuando lo cuestionó por su salida. “Eras ya ejecutivo en Televisa. Viví esa transición (de su partida), pero nunca la terminé de entender”, es cuestionado. La respuesta de Villa fue de hartazgo. “No de la gente ni de nadie en particular”, pero sentía que su carrera necesitaba un giro. Se mudó a Miami, Estados Unidos, y trabajó con Univisión.

Colegas y espectadores han lamentado la pérdida del periodista publicando videos en X de las mejores narraciones que hizo el nacido en Colima, incluida el “golazo, golazo, golazo, golazo”, de Humberto ‘El Chupete’ Suazo y la reflexión en directo cuando Cruz Azul, su equipo de toda la vida, ganó un campeonato de liga tras no conseguirlo desde 1997.

Por Joaquín Patiño para EL PAÍS

Temas CelebridadesPeriodistasMéxico