La chicana de Riquelme a Roberto Leto: “Te conozco hace 20 años”

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló este martes en ESPN F90 y acusó al periodista Roberto Leto de ser crítico con la actual dirigencia del club por su amistad con la administración anterior. “Tiene que saber que sus amigos nos dejaron con muchas deudas”, dijo.

Riquelme señaló que “hace un año y medio atrás”, Leto “no se preocupaba cuando Boca no traía refuerzos”. “Parece que tenemos la obligación de gastar 20, 30 millones de dólares”, añadió.

Al mismo tiempo, Román indicó que “hay que ser agradecidos”: “Entiendo que tiene amistad con los anteriores, pero está bueno que vea las cosas buenas que se están haciendo también”. Sobre la sangría del plantel profesional, “El último diez” remarcó que solo se fueron dos jugadores titulares del equipo: Nicolás Capaldo y Carlos Tevez. “El plantel sigue estando completo”, argumentó.

Roberto Leto le pidió la palabra al conductor Sebastián Vignolo para responderle a Riquelme: “Román, ¿te puedo contestar? Porque me volcaste a mí como si yo tuviera amistades, como si fuera familiar de algunos dirigentes que estaban antes en Boca”. El exjugador replicó: “Ya sabemos, Leto. Yo te conozco hace 20 años y vos a mí. (...) Yo sé quiénes son tus amigos y te respeto mucho”.

“Yo también te respeto mucho, pero hay una cosa que hay que explicar. Hace 25 años que estaba esta gente siempre en el club, y si yo estoy haciendo la campaña de Boca, como te pasaba a vos como jugador y a mí como periodista, estamos en relación con ellos. Esto no significa que no los haya criticado y que no hayan comprado jugadores”, se defendió Leto.

El tenso cruce entre Riquelme y Roberto Leto - Fuente: ESPN

Riquelme replicó que está “más que seguro” que el cronista no criticó a las gestiones lideradas por Mauricio Macri y Daniel Angelici. Ante eso, el comentarista radial contestó: “Es tu opinión. Tenés que preguntarle al presidente cuando llegó en el 96. Yo no le hablaba”.

El pase de factura de Riquelme a Marcelo Benedetto

Luego, el ídolo xeneize interpeló a otro de los panelistas del plantel, quien un rato antes en el programa había dicho que Boca no tiene jugadores importantes. Al respecto, Riquelme dijo: “Yo lo quiero mucho y lo tuve en Argentinos. Que digas que Boca no tiene un jugador importante, ¿cómo que no? Porque (Edwin) Cardona es importante, (Frank) Fabra es importante, están en la Selección. (Carlos) Zambrano es importante, (Marcos) Rojo es importante”.

Benedetto consideró que ninguno de los futbolistas del actual plantel de Boca están a la altura de Carlos Tevez o del propio Riquelme: “No iba en detrimento de la capacidad de muchos jugadores que son muy buenos”, aclaró.

LA NACION