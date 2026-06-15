El inesperado mensaje de Tom Holland para Julián Álvarez antes del debut de la selección argentina en el Mundial

En medio del clima mundialista, se viralizó en las últimas horas un video del actor Tom Holland, famoso por su papel en El hombre araña (Spider Man), deseándole suerte en la Copa del Mundo al jugador argentino Julián Álvarez, apodado “araña”.

Todo ocurrió en Madrid, España, a donde el actor viajó para una actividad promocional de cara al estreno de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tom Holland saludó a Julián Álvarez

Allí fue consultado por una periodista del medio DAZN, en el contexto del mundial, sobre qué jugador cree que podría ponerse en la piel de Spider-Man y le preguntó si conocía a Julián Álvarez. El actor no dudó en responder que sí y no escatimó en palabras de elogios hacia el deportista: “¡Serías un gran Spider-Man!“.

Julián Álvarez festejando un gol con el gesto de El Hombre Araña (Photo by Karl Bridgeman - FIFA/FIFA via Getty Images) Karl Bridgeman - FIFA - FIFA

Pero, lejos de dejar el tema ahí, se tomó unos segundos más de la nota para dedicarle un mensaje al argentino: “Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”.

Luego de la repercusión que tuvo el video, Álvarez lo replicó en sus historias y le respondió al actor con un divertido mensaje: “We’ve saved a N. 9 for you (Reservamos un número 9 para vos)”.

Julián Álvarez reposteó la entrevista de Tom Holland dodne se refirió a él (Fuente: Instagram/@juliaanalvarez)

Por qué le dicen Araña a Julián Álvarez

Julián Álvarez nació en Calchín, un pueblo de Córdoba. Desde muy chico sintió atracción por el fútbol y sus padres lo alentaron a perseguir sus sueños mediante este deporte. Era ágil, rápido y muy hiperactivo en el campo de juego. De allí surgió el apodo que lo acompaña hasta la actualidad: “Araña”.

En una entrevista que ofreció para el club Manchester United, el cordobés recordó que ese sobrenombre nada tiene que ver con el personaje de ficción, sino literalmente con el arácnido.

Julián Álvarez contó por qué le pusieron el apodo "araña"

“Me dicen araña desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero quedó un día ese apodo jugando con mis hermanos y algunos amigos . Desde ahí me empezaron a llamar todos así y fui creciendo con ese apodo”, dijo Álvarez. “Muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me digan araña“, detalló.

En esa entrevista también sumaron el testimonio de su padre, Gustavo, que mencionó: “El apodo de Araña surge de una cosa de chicos, de justamente ir buscando apodo para llamarlo de alguna manera. Él le quitaba la pelota a todos siempre. Parecía que tenía varias patas. Era tan chiquito y se ponía como un loco; a él no le podían quitar la pelota".

Además de esa versión sobre el origen del apodo de Álvarez, hay otra que sugiere que uno de sus tíos pensó que la araña podía asociarse a su manera de jugar. El apodo se volvió tan popular que hasta en la escuela lo llamaban así y no por su nombre de pila. “Arañita”, decían sus amigos y los docentes tenían que recordarles que dentro del aula debían pronunciar Julián.

Acerca del gesto famoso que hace Álvarez con sus manos cada vez que anota un gol, en la entrevista dijo que nació en 2019 durante su paso por River Plate, cuando unos amigos le sugirieron que festejara así si metía la pelota en el arco. Aunque inicialmente era para una sola ocasión, terminó adoptándolo como su sello personal.