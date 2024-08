El triste significado del gesto que hizo el luchador cubano Mijaín López tras ganar el Oro en París 2024

Escuchar

Un atleta cubano hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mijaín López se convirtió en el único deportista, en cualquier disciplina, en lograr cinco medallas de oro consecutivas. Su primera clasificación fue en Atenas 2004, el único año donde no se subió al podio. Dos décadas más tarde, obtuvo su última victoria y la celebró con un gesto tradicional de la lucha que llamó la atención en redes sociales.

Mijaín López se convirtió en el primer atleta olímpico capaz de ganar cinco medallas de oro en cinco juegos consecutivos; se retira a los 41 años LUIS ROBAYO - AFP

Ganó el oro en París y dejó una ofrenda sobre el tapiz para anunciar su retiro

El luchador grecorromano tiene un objetivo: hacer que su rival toque con ambos hombros el tapiz para eliminarlo. Eso hizo Mijaín López a nivel olímpico durante 20 años. En Atenas 2004, llegó como una promesa cubana, pero su suerte se terminó rápido. No fue hasta Beijing 2008 que obtuvo su primera medalla de oro. Luego le siguieron las preseas doradas en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Con cuatro medallas de oro consecutivas, el atleta cubano ya era parte de la historia grande del olimpismo. Solamente estaban a su altura los norteamericanos Michael Phelps, en natación; Carl Lewis, en salto de longitud; y en Alfred Oerter, en lanzamiento de disco. También lograron esa proeza, el regatista Paul Elvstrom, de Dinamarca, y la peleadora de lucha libre Kaori Icho, de Japón.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo de López era ganar el oro y quedarse con el récord absoluto. La competencia se desarrolló en dos días. El 5 de agosto, el luchador cubano ganó los tres combates y solo le pudieron sacar dos puntos en contra. El 6 de agosto, durante la gran final se enfrentó a su amigo, el cubano nacionalizado chileno, Yasmani Acosta. Fue victoria por puntos, 6-0.

Lejos de un estridente festejo, López pensó una despedida más tradicional. Las cámaras captaron el momento en que el hombre de 41 años se posó sobre el centro del tapiz. Acto seguido, se puso de rodillas y comenzó a desatarse las zapatillas. Con parsimonia, se sacó el calzado, lo besó y lo dejó en el suelo. Esta es una señal de retiro en la lucha grecorromana.

“Déjense querer”: el mensaje del cubano luego de su retiro

En diálogo con Olympics, el portal oficial de los Juegos Olímpicos, el cubano indicó: “Al momento de dejar las botas en el tapiz me sentí un poco triste. Creo que dejar eso es como que estás dejando algo de tu vida”. En sus últimas cinco participaciones olímpicas, no tuvo derrotas. Es decir, dos décadas sin perder a nivel olímpico. En Tokio 2020 incluso no cedió puntos en contra.

“Desde muy temprana edad me vinculé a este deporte. Un deporte que me ha hecho reconocido a nivel mundial. Dejé un sueño en el tapiz, pero un sueño que va a dar inspiración a todos los jóvenes”, sostuvo. El luchador ahora es el medallista con más oros en la historia de su país. El esgrimista Ramón Fonst quedó en segundo lugar, con cuatro medallas doradas.

“El legado que quiero dejarle a todos los jóvenes que me siguen es que luchen siempre por lo que quieran alcanzar. No hay metas, no hay edad, no hay propósitos en la vida que no se puedan alcanzar. Sean sabios: déjense querer siempre por toda la gente que les quieren, por sus preparadores, por su familia. Eso va a ser un legado muy bonito para poder obtener resultados grandes en el deporte”, concluyó.

