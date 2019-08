Noelia López mostró la última conversación que tuvo con el futbolista en WhatsApp Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2019 • 19:22

El mundo del fútbol se vio sacudido el primero de junio pasado con la muerte del futboista José Antonio "La Perla" Reyes en un accidente automovilístico. Desde entonces, Noelia López, su viuda, no pierde oportunidad de demostrar lo mucho que extraña a su esposo.

En esta ocasión, López subió a su cuenta de Instagram el úlitmo mensaje que el malogrado futbolista del Sevilla, Arsenal, Real Madrid y Atlético de Madrid le dejó en su WhatsApp, pocas horas antes de morir.

La viuda de Reyes subió la imagen a sus historias de Instagram Crédito: Instagram

Antes de subirse a su auto hacia lo que él no sabía sería su último destino, Reyes, padre de dos hijas junto a Noelia, escribió a su mujer: "Buenos días, mami, os quiero". En la imagen también se ve que su mujer tenía agendado al futbolista como "papi amor".

No es la primera vez que la mujer postea algo para demostrar el amor que siente hacia su esposo. En Instagram, al lado de un video de Reyes con su familia, Noelia escribió: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos".