Así están las tablas de posiciones grupo por grupo de la Copa Sudamericana 2024, tras la fecha 4

Se llevó a cabo esta semana la cuarta fecha de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2024 y hay clubes que se aseguraron un lugar en las etapas eliminatorias, aunque todavía deben luchar por entrar directamente a octavos de final y evitar el repechaje contra un rival proveniente de la Copa Libertadores. Concluida la jornada, en total se llevaron a cabo 64 encuentros de los 96 programados en la instancia.

Always Ready, Universidad Católica de Ecuador y Athletico Paranaense superaron la primera etapa a falta de dos jornadas para concluir el fixture. Dicho objetivo no lo logró ningún club argentino, pero Racing está a un paso a pesar de que perdió 2 a 1 como visitante frente a Bragantino en Brasil. Boca, por su parte, logró una agónica victoria en Paraguay ante Sportivo Trinidense 2 a 1 con un gol de Nicolás Figal y un gran tiro libre de Edinson Cavani y depende de sí mismo para meterse entre los 16 mejores por la zona D. Lo mismo para Lanús gracias a su triunfo 2 a 0 sobre Deportivo Garcilaso con celebraciones de Walter Bou y Marcelino Moreno el que quedó primero en la zona G.

Belgrano manda en la zona C tras empatar con Delfín 1 a 1 y porque Internacional no jugó ante Real Tomayapo de Bolivia por las inundaciones que afectan al sur de Brasil. Defensa y Justicia quedó tercero en el grupo A con cuatro puntos y con pocas posibilidades de avanzar tras la derrota con Always Ready 3 a 0 como visitante. Lo mismo para Argentinos Juniors, que perdió 2 a 1 en Uruguay ante Racing y, si bien está cerca de los líderes del F, no puede caer en Brasil ante Corinthians la próxima jornada.

Fixture y resultados de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Universidad César Vallejo 0-1 Defensa y Justicia.

Always Ready 2-0 Independiente Medellín.

Fecha 2

Defensa y Justicia 1-1 Always Ready.

Independiente Medellín 4-2 Universidad César Vallejo.

Fecha 3

Always Ready 2-0 Universidad César Vallejo.

Independiente Medellín 2-1 Defensa y Justicia.

Fecha 4

Universidad César Vallejo 1-5 Independiente Medellín.

Always Ready 0-3 Defensa y Justicia.

Fecha 5

Defensa y Justicia vs. Independiente Medellín - Martes 14 de mayo a las 21.

Universidad César Vallejo vs. Always Ready - Miércoles 15 de mayo a las 23.

Fecha 6

Defensa y Justicia vs. Universidad César Vallejo- Miércoles 29 de mayo a las 21.

Independiente Medellín vs. Always Ready - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Grupo B

Fecha 1

Alianza 0-1 Unión La Calera.

Universidad Católica 0-0 Cruzeiro.

Fecha 2

Unión La Calera 0-1 Universidad Católica.

Cruzeiro 3-3 Alianza.

Fecha 3

Unión La Calera 0-0 Cruzeiro.

Alianza 1-3 Universidad Católica.

Fecha 4

Alianza 0-3 Cruzeiro.

Universidad Católica 4-0 Unión La Calera.

Fecha 5

Cruzeiro vs. Unión La Calera - Jueves 16 de mayo a las 21.

Universidad Católica vs. Alianza - Jueves 16 de mayo a las 23.

Fecha 6

Cruzeiro vs Universidad Católica - Jueves 30 de mayo a las 21.00.

Unión La Calera vs. Alianza - Jueves 30 de mayo a las 21.00.

Grupo C

Fecha 1

Belgrano 0-0 Internacional.

Real Tomayapo 0-2 Delfín.

Fecha 2

Internacional 0-0 Real Tomayapo.

Delfín 1-1 Belgrano.

Fecha 3

Real Tomayapo 0-2 Belgrano.

Delfín 1-2 Internacional.

Fecha 4

Real Tomayapo vs. Internacional (suspendido).

Belgrano 1-1 Delfín.

Fecha 5

Belgrano vs. Real Tomayapo - Miércoles 15 de mayo a las 19.

Internacional vs. Delfín - Jueves 16 de mayo a las 19.

Fecha 6

Internacional vs. Belgrano - Martes 28 de mayo a las 21.30.

Delfín vs. Real Tomayapo - Martes 28 de mayo a las 21.30.

Grupo D

Fecha 1

Nacional Potosí 0-0 Boca Juniors.

Sportivo Trinidense 0-2 Fortaleza.

Fecha 2

Boca Juniors 1-0 Sportivo Trinidense.

Fortaleza 5-0 Nacional Potosí.

Fecha 3

Sportivo Trinidense 2-0 Nacional Potosí.

Fortaleza 4-2 Boca Juniors.

Fecha 4

Nacional Potosí 4-1 Fortaleza.

Sportivo Trinidense 1-2 Boca Juniors.

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Sportivo Trinidense - Martes 14 de mayo a las 23.

Boca Juniors vs. Fortaleza vs. Miércoles 15 de mayo a las 21.

Fecha 6

Boca Juniors vs. Nacional Potosí - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Fortaleza vs. Sportivo Trinidense - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Grupo E

Fecha 1

Sportivo Ameliano 1-4 Atlético Paranaense.

Rayo Zuliano 0-2 Danubio.

Fecha 2

Danubio 0-0 Sportivo Ameliano.

Athlético Paranaense 6-0 Rayo Zuliano.

Fecha 3

Danubio 0-1 Athlético Paranaense.

Rayo Zuliano 0-4 Sportivo Ameliano.

Fecha 4

Sportivo Ameliano 2-1 Danubio.

Rayo Zuliano 1-5 Athletico Paranaense.

Fecha 5

Sportivo Ameliano vs. Rayo Zuliano - Martes 14 de mayo a las 21.

Athlético Paranaense vs. Danubio - Miércoles 15 de mayo a las 19.

Fecha 6

Athlético Paranaense vs. Sportivo Ameliano - Jueves 30 de mayo a las 22.

Danubio vs. Rayo Zuliano - Jueves 30 de mayo a las 22.

Grupo F

Fecha 1

Nacional de Paraguay 2-3 Argentinos Juniors.

Racing de Uruguay 1-1 Corinthians.

Fecha 2

Argentinos Juniors 0-3 Racing de Uruguay.

Corinthians 4-0 Nacional de Paraguay.

Fecha 3

Argentinos Juniors 1-0 Corinthians.

Nacional de Paraguay 2-2 Racing de Uruguay.

Fecha 4

Racing de Uruguay 2-1 Argentinos Juniors.

Nacional de Paraguay 0-2 Corinthians.

Fecha 5

Racing de Uruguay vs. Nacional de Paraguay - Martes 14 de abril a las 19.

Corinthians vs. Argentinos Juniors - Martes 14 de abril a las 21.30.

Fecha 6

Argentinos Juniors vs. Nacional de Paraguay - Martes 28 de mayo a las 19.

Corinthians vs. Racing de Uruguay - Martes 28 de mayo a las 19.

Grupo G

Fecha 1

Cuiabá 1-1 Lanús.

Deportivo Garcilaso 3-2 Metropolitanos.

Fecha 2

Lanús 2-1 Deportivo Garcilaso.

Metropolitanos 0-2 Cuiabá.

Fecha 3

Deportivo Garcilaso 1-1 Cuiabá.

Metropolitanos 0-2 Lanús.

Fecha 4

Cuiabá 3-0 Metropolitanos.

Deportivo Garcilaso 0-2 Lanús.

Fecha 5

Lanús vs. Metropolitanos - Miércoles 15 de mayo a las 19.

Cuiabá vs. Real Garcilaso - Miércoles 15 de mayo a las 21.

Fecha 6

Lanús vs. Cuiabá - Miércoles 29 de mayo a las 19.

Metropolitanos vs. Deportivo Garcilaso - Miércoles 29 de mayo a las 19.

Grupo H

Fecha 1

Red Bull Bragantino 1-0 Coquimbo Unido.

Sportivo Luqueño 0-2 Racing.

Fecha 2

Racing 3-0 Red Bull Bragantino.

Coquimbo Unido 1-0 Sportivo Luqueño.

Fecha 3

Coquimbo Unido 1-2 Racing

Red Bull Bragantino 2-1 Sportivo Luqueño

Fecha 4

Sportivo Luqueño 0-0 Coquimbo Unido.

Red Bull Bragantino 2-1 Racing.

Fecha 5

Racing vs. Coquimbo Unido - Jueves 16 de mayo a las 19.

Sportivo Luqueño vs. Red Bull Bragantino - Jueves 16 de mayo a las 21.

Fecha 6

Coquimbo Unido vs. Red Bull Bragantino - Martes 28 de mayo a las 21.30.

Racing vs. Sportivo Luqueño - Martes 28 de mayo a las 21.30.

La quinta jornada de la Copa Sudamericana se disputará entre el martes 14 y jueves 16 de mayo con la presentación, nuevamente, de todos los equipos argentinos.

Los integrantes de cada grupo se enfrentarán todos contra todos en formato de ida y vuelta y el líder avanzará a octavos de final. Los escoltas, por su parte, jugarán un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores y cada uno de los ganadores clasificará a la ronda de 16 equipos. Desde entonces, habrá cruces de ida y vuelta hasta definirse los finalistas para el partido que tendrá lugar el 23 de noviembre.

LA NACION