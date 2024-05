River en la Libertadores y Boca en la Sudamericana: así están los equipos argentinos en las copas

Escuchar

Después de cuatro jornadas en las copas internacionales, ya empieza a perfilarse la situación de cada uno de los once equipos argentinos que participan, varios de ellos con buenas posibilidades de avanzar a las etapas decisivas. Así está hoy la situación de cada uno:

Copa Libertadores

River Plate

Empató 2-2 en su visita a Nacional, en Montevideo, con sensaciones encontradas: el punto no fue un mal resultado en lo numérico, pero dejó una sensación de frustración tras estar 2-0 en la cuenta y la clasificación a los octavos de final en el bolsillo. El empate posterga un poco lo que asoma como un hecho: River estará en la etapa de eliminatorias, salvo que se produzca una compleja combinación de resultados desfavorables. Le bastará con lograr un empate el martes próximo frente a Libertad, en el Monumental. De todos modos, el DT Martín Demichelis dejó en claro que aspira a un objetivo de máxima: ser el mejor de los primeros de la etapa de grupos, lo que le aseguraría la localía en los desquites de los playoffs.

San Lorenzo

Llegaba muy complicado a esta fecha, pero renació con un muy buen triunfo sobre Independiente del Valle (2-0), al que se sumó la goleada de Palmeiras sobre Liverpool en Uruguay. Con dos fechas por delante, el equipo brasileño tiene casi en el bolsillo el primer puesto y jugará sus dos últimos partidos en casa. El Ciclón lucha por el segundo escalón contra los ecuatorianos y los uruguayos, con los tres igualados ahora en 4 puntos, en un desenlace que promete resolverse por detalles. El jueves próximo, el equipo del Pipi Romagnoli deberá ganarle en el Bidegain a Liverpool, y en tres semanas, tratar de rescatar al menos un empate en suelo paulista.

Talleres de Córdoba

El equipo de Walter Ribonetto es el primer argentino ya instalado en los octavos de final, con una campaña formidable. En la cuarta fecha derrotó por 3-1 a Barcelona de Ecuador y se mantuvo como líder de un Grupo B en el que está casi todo definido: el conjunto cordobés y San Pablo ya están en la próxima ronda. Resta definir quién terminará como puntero de la zona. La T recibirá a Cobresal el martes próximo, y acudirá al Morumbí paulista en el cierre.

Rosario Central

Perdió 1-0 con Atlético Mineiro en el Gigante de Arroyito y quedó en una situación complicada en el Grupo G, que ya tiene como ganador al equipo de Belo Horizonte. Al equipo de Miguel Ángel Russo le quedan una chance: desplazar a Peñarol del segundo puesto, para lo cual deberá ganarle a Caracas el jueves próximo, y conseguir un resultado positivo en Montevideo en la última jornada. De lo contrario, tiene la posibilidad de terminar tercero e ingresar en los playoffs de reclasificación de la Copa Sudamericana.

Estudiantes

El campeón de la Copa de la Liga afronta un examen trascendente este jueves con la visita a The Strongest en La Paz. El Pincha está dentro de un grupo C muy parejo, en el que sólo hay dos puntos de distancia del primero al último. Entre la paridad y algunas sorpresas, es una zona de difícil pronóstico, a lo cual se agrega una situación crítica: los partidos de Gremio fueron postergados por la Conmebol a raíz de las inundaciones que afectan al sur de Brasil, y en particular a Porto Alegre. De hecho, en estos días se hicieron virales las imágenes del Gremio Arena bajo las aguas.

Copa Sudamericana

Boca

En su visita a Paraguay pasó por todos los estados de ánimo, de estar tercero a quedar segundo en el Grupo D, y con la oportunidad de finalizar primero, y conseguir el pase directo a los octavos de final, para lo cual depende de sí mismo. El equipo dirigido por Diego Martínez sufrió, pero sumó tres puntos vitales en Asunción frente a Sportivo Trinidense (2-1), y recibió una mano de Nacional Potosí, que dejó sin invicto y le dio una paliza a Fortaleza (4-1) en la altura. El miércoles próximo se jugará una “final” frente a Fortaleza en la Bombonera: con un triunfo, desplazará al equipo brasileño del primer puesto, con la chance de sellar el pase en la última jornada como local ante Nacional Potosí. Por el contrario, un empate le dejará el primer puesto casi servido a Fortaleza, y una derrota no sólo lo dejará sin chances de pasar directamente, sino que además deberá luchar por la segunda posición.

Racing

La Academia manda en el grupo H con comodidad y puntaje perfecto: 9 puntos sobre 9, después de ganarle a Coquimbo Unido en Chile (2-1). Buen panorama para los dirigidos por Gustavo Costas, pero para asegurar el primer lugar es vital conseguir un buen resultado este jueves, en la visita de la próxima fecha al escolta Bragantino, en Brasil.

Argentinos Juniors

Volvió a perder con el Racing uruguayo, esta vez por 2-1, y pasó del primer al tercer puesto en un grupo F muy parejo y de pronóstico incierto. La situación del Bicho es compleja: si en la próxima fecha pierde en su visita a Corinthians, y Racing supera al Nacional paraguayo, quedará eliminado. Para seguir en carrera, está obligado a ganarle a los brasileños en San Pablo, y a Nacional en La Paternal en la última jornada; en ese caso, deberá aguardar otros resultados para saber si avanza como puntero o segundo.

Defensa y Justicia

El Halcón perdió de manera contundente en los 4000 metros de El Alto frente a Always Ready, una derrota que lo deja prácticamente eliminado en el Grupo A. Numéricamente, sólo tiene una chance: ganarles al escolta Independiente Medellín el martes próximo y al colista César Vallejo en la última jornada, con un buen margen de goles, y esperar además que Always Ready derrote como visitante al DIM en Medellín.

Belgrano

El Pirata empató1-1 este jueves con el Delfín ecuatoriano en la cuarta fecha del grupo C, que atraviesa una situación similar a la del grupo de Estudiantes en la Libertadores: el calendario se vio alterado por las postergaciones de los encuentros de Inter, otro club perjudicado por las inundaciones en Porto Alegre. El equipo dirigido por el Chacho Coudet asoma como el principal adversario de los cordobeses en la lucha por el primer puesto y el pase directo a octavos. Por ahora, Belgrano manda con 6 puntos, pero queda mucho por jugar aquí.

Lanús

Se enfrenta en la noche del jueves a Real Garcilaso, en Perú. El Granate está invicto en el grupo G, un punto por debajo de Cuiabá, de Brasil, que venció al colista Metropolitanos y asoma como el rival directo en la clasificación por el primer puesto. Jugará sus últimos dos partidos en la Fortaleza.

