Apertura '95: así repasaba Diego Maradona un choque con Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri y Diego Maradona Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 17:59

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, presentó este miércoles un video de Diego Maradona, donde se refiere a su excompañero en Boca Juniors y la Selección Argentina, Oscar Ruggeri.

La filmación data de fines del año '95, y se lo ve a Maradona, que ya había regresado al club xeneize, con su recordado mechón amarillo, mientras se afeita y habla de fútbol. En ese momento, su equipo peleaba por ganar el Apertura '95.

"La semana pasada, el campeonato estaba arreglado para Boca. Ahora que le dimos un poquito de sangre a los demás con Rosario Central, porque empatamos, ya quiere ser campeón San Lorenzo. Que se dejen de romper las pelotas, viejo", señala "Pelusa" en la grabación, con su clásico tono.

Luego, Maradona apunta contra Ruggeri, que jugaba en San Lorenzo (equipo con el que había obtenido el título el torneo anterior), y en esos días había declarado que prefería que ganara el campeonato River antes que Boca: "El 'Cabezón' hijo de puta te dice: quién querés que gane, River o Boca. Y dice River. Pero andá, pedazo de puto, qué va a decir".

Tras ello, el video muestra la infracción que le hizo Ruggeri le practicó a Diego en La Bombonera unas fechas atrás, de la que el férreo defensor sale con una ancha sonrisa en su rostro.

Le muestran a Ruggeri un video de Maradona hablando de él 03:22

Video

El propio "Diez" explica el motivo de la felicidad de Ruggeri: "Se cagaba de risa el hijo de puta, aparte, ¿sabes por qué no? Porque yo le pongo el pie, y no lo dejaba sacar. No lo dejaba hacer el recorrido este. Yo lo trababa, y el hacía (gesticula), y no me podía pegar".

Finalmente, el exfutbolista termina su relato con una anécdota del encuentro que tuvieron aquella ocasión en el Estadio Alberto J. Armando: "Que cabezón. Después del partido, para ver cómo había terminado, me dice: no sabes lo cansado que estoy. El 'Cabezón' hijo de puta corre 200 metros por partido. Así vas a jugar hasta los 80 años. Ir a los córners, para el Cabezón, es como si te tomas un respiro", concluye Diego.