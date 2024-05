Los herederos de Diego Maradona dicen que su Balón de Oro fue robado y piden frenar subasta

Escuchar

París. - Los herederos de Diego Maradona presentarán una demanda en procura de frenar la subasta del trofeo que el mito del fútbol argentino recibió tras la Copa Mundial de 1986, ganada por la Argentina, informó el abogado de la familia este martes a The Associated Press.

El trofeo del Balón de Oro, al mejor jugador del Mundial, estuvo extraviado durante décadas en medio de circunstancias que nunca han sido aclaradas, y recientemente apareció. Será subastado el próximo mes, según anunció la casa de subastas Aguttes la semana pasada.

Maradona, quien murió en 2020 a los 60 años, recibió el galardón por su brillante actuación como capitán de la Argentina, que alzó la copa al vencer 3-2 a Alemania Occidental en la final en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero antes, anotó el gol de “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en la victoria 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final.

Los herederos de Maradona aseguran que el trofeo fue robado y que el dueño actual no tiene la facultad para venderlo. Gilles Moreu, el abogado del bufete de abogados Paradox, dijo que presentará un recurso urgente ante el presidente del tribunal de Nanterra, cercano a París, para remover el Balón de Oro de la subasta.

Informó a la agencia AP que también pidió el secuestro judicial del trofeo y presentar una denuncia por robo y encubrimiento de robo. Aguttes dijo que el trofeo reapareció en 2016 como parte de un lote que adquirió un coleccionista privado en París.

Maradona recibió el premio en una ceremonia en el cabaret del Lido en los Campos Elíseo en 1986. Posteriormente desapareció, lo que generó todo tipo de rumores. Algunos aseguraron que lo perdió jugando al póker o que lo vendió para pagar sus deudas, indicó Aguttes.

Maradona con el Balón de Oro en la puerta del Lido

Otros aseveraron que Maradona lo guardó de forma segura en un banco en Nápoles y fue robado por una banda de mafiosos de la región en 1989, cuando jugaba en la liga italiana. De acuerdo con la historia que contó un miembro que renunció a la mafia, el trofeo fue derretido y convertido en piezas de oro.

Los herederos de Maradona sospechan que fue robado del banco. Moreu, quien representa a las dos hijas de Maradona, señaló que los herederos se enteraron recientemente que el trofeo fue robado. Según el abogado, la familia de Maradona quiere frenar la subasta al considerar que el Balón de Oro les pertenece.

Moreu indicó que fue contactado por un colega argentino luego de que las dos hijas hablaron sobre el tema con los otros herederos, que también dieron su visto bueno a la demanda. El argumento de la casa de subastas es que la persona que adquirió el trofeo años atrás ignoraba que había sido hurtado.

“Según la legislación francesa, si el poseedor de un objeto puede reivindicar su propiedad, es con la condición evidente de que su buena fe no pueda ser cuestionada”, dijo Paradox en un comunicado enviado a AP. “No es el caso de un objeto que fue notoriamente robado a Diego Maradona, y cuyos herederos pueden reclamar legalmente su propiedad”. Moreu añadió: “No parece que el vendedor contactó a Diego, lo cual no era complicado”.

La casa de subastas prevé que el trofeo “vale millones debido a lo singular que es”. Los postores tendrán que pagar un depósito de 150.000 euros (160.000 dólares) para participar en la subasta del 6 de junio.

AP

LA NACION

Temas Diego Maradona