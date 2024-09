Emigró a México y debutó en EE.UU.: quién es Yoelvis Gómez, “la Joya de Cuba” que vuelve al ring en Orlando

Escuchar

Este viernes, el boxeador cubano Yoelvis Gómez, conocido en el mundo del boxeo como “La Joya de Cuba” por su amor por este tipo de accesorios, vuelve al cuadrilátero en el Hotel Caribe Royale de Orlando. Su regreso será parte del evento Most Valuable Prospects 8, organizado por Amaury Piedra de Boxlab, donde enfrentará al brasileño Diego Allan Ferreira, quien llega con un récord de 11 victorias (7 por nocaut) y 2 derrotas.

Gómez, con un récord de 7-1 y 6 nocauts, mostró su enorme destreza para este deporte desde que debutó en los Estados Unidos en diciembre de 2021, con una contundente victoria por nocaut en el primer asalto ante Clay Collard en Newark, Nueva Jersey. Antes pasó por México, país que lo recibió y lo ayudó a perfeccionar su estilo de combate.

Un renacer en la carrera de Yoelvis Gómez

En el mismo escenario donde volverá a combatir en Orlando, “La Joya”, un puñado de meses atrás logró imponerse en el sexto asalto contra el argentino Marcelo Fabián Bzowski. Y lo hizo por nocaut, como lo deseaba. Esta victoria marcó su regreso al equipo de su antiguo entrenador, Ismael Salas, tras un período donde trabajó bajo junta a Joe Goosen. Salas, a quien Gómez considera como una figura paterna, jugó un papel clave en su desarrollo boxístico.

Este regreso al cuadrilátero tiene un significado especial para Gómez, sobre todo luego de haber sufrido su primera derrota profesional contra Marquis Taylor en Atlantic City. Decidido a mejorar, Gómez volvió a los entrenamientos con Salas para y a enfocarse en retomar el control de su carrera y demostrar que está listo para enfrentar nuevos desafíos en el ring.

El desafío en Orlando

El boxeador cubano fue claro sobre lo que significa este nuevo combate en Orlando: “Es una pelea importante. Todas lo son, pero a medida que uno va caminando por esta carrera las va viendo con más importancia. No nos podemos caer. Tenemos que seguir arriba, enfocados. Ser inteligentes, educados, disciplinados. No podemos dar un paso atrás”, afirmó Gómez en declaraciones previas al evento, según publicó El Nuevo Herald.

El cubano se encuentra en un momento trascendental de su carrera y busca demostrar que su regreso a la academia de Salas es el paso correcto para mejorar. A pesar de haber aprendido mucho bajo las enseñanzas de Goosen, Gómez asegura que la conexión con Salas es diferente. “Aquí en Las Vegas estoy rodeado de campeones. Si estás con los buenos te conviertes en bueno también. Si te rodeas de campeones, también puedes serlo”, comenta el cubano, confiado en que esta nueva etapa será decisiva para su futuro en el boxeo.

Un futuro más que prometedor

La “Joya de Cuba” se destaca por su habilidad en el ring, por su mentalidad y su deseo de superación. A pesar de las adversidades, Gómez mantiene una actitud optimista y llena de fe en sí mismo. “Confío mucho en mí. Tengo mi propia fe. No me interesa lo que digan la gente ni lo que opinen. Yo sé lo que puedo dar. Me hago el que no veo las cosas, pero las veo y me hago el loco”, afirmó el boxeador. Esto demuestra que no pierde de vista su meta final de convertirse en campeón.

Aunque su próxima pelea será en la categoría de 160 libras debido al corto tiempo de preparación, Gómez no descarta bajar nuevamente a 154 o incluso competir en ambas divisiones. Dependerá de cómo se sienta. “La vida en los Estados Unidos te va cambiando. Hay que hacer las cosas al ciento por ciento”, reflexionó sobre su proceso de adaptación tanto en lo personal como en lo profesional.

Con una determinación inquebrantable y un equipo de campeones a su lado, Yoelvis Gómez está listo para brillar otra vez en Orlando y reafirmar su lugar como una de las promesas más emocionantes del boxeo cubano en el escenario internacional.

