Emir Kusturica comparó a Diego Maradona con Jesús

Diego Maradona, en el Mundial Rusia 2018 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 16:24

El cineasta y músico balcánico Emir Kusturica disertó en el festival "Basado en Hechos Reales", que este año se celebró de manera digital, en la actividad de cierre, titulada "La mesa del 10: cómo narrar a Dios", de la que también participaron los periodistas Ezequiel Fernández Moores, Julieta Roffo y Juan Villoro.

Kusturica, que documentó a Maradona en un film de 2008 (Maradona por Kusturica), se explayó sobre la cinematográfica vida del Diez, y lo que representó para la humanidad, al punto de compararlo con Jesús "No sé si en el mundo alguna vez en la historia de la humanidad hubo alguien, aparte de Jesucristo, como persona, como alguien del mundo de los vivos, que pusiera a tanta gente al mismo tiempo en un estado de aflicción y de emoción como él".

En ese sentido, el director de cine caracterizó a "Pelusa" como un artista, y lo asemejó a un bailarín, el considerado "primer arte humano": "Muchos teóricos dicen que la danza fue el primer arte humano, que la danza fue la primera expresión. Si esa teoría es cierta, el no jugaba al fútbol, él bailaba al fútbol, y estas imágenes multiplicándose, en los últimos diez o quince años, a las que todo el mundo tiene acceso desde tantos ángulos distintos; Jesucristo no tuvo todos esos ángulos, y nadie en el mundo antes, ha tenido la oportunidad de aproximarse a las habilidades de este mago".

A su vez, Kusturica, que nunca había hablado de "El pibe de Oro" desde la realización del film, analizó que "desde los tiempos de (Johann Wolfgang von) Goethe, de esos extraños, grandes antihéroes, en la vida normal, no hemos tenido semejante performance. Nadie más llevo a cabo su vida como él hizo. Y nosotros le perdonamos todo. Porque siempre hubo algo más importante, lo que en una vida humana es casi imposible".

Luego, realizó una comparación de Maradona con "el dios Gilgamesh en Mesopotamia, que era bajado cada año con cuerdas y que estaba hecho con arena. Así también, Maradona implica muchas otras cosas relevantes para el resto de la humanidad. No solo como una gallina corredora, como son los jugadores hoy en día. Este es un personaje público con sus contradicciones y una parte de ellas, fue su sentido de relevancia social para la gente pobre alrededor del mundo. Y las otras clases se sentían atraída por él porque era un jugador increíble".

Kusturica y Maradona, en el Festival de Cannes Fuente: LA NACION

Sobre sus características como jugador de fútbol, Kusturica dijo que el astro tenía "una especie de poder antigravitacional que llevaba consigo", y lo calificó como "un dios embarrado alineando el planeta". "Si no hubiera existido, lo hubieran creado del barro", agregó.

"Hay un ingrediente único, en una escala tan inmensa entre los gitanos, los indios, los indígenas norteamericanos, todos los pueblos que fueron sometidos y diezmados toda la vida, y aparece un talento que probó que son mejores que el resto del mundo. Y él era eso. Un héroe. Como Gilgamesh", señaló.

Por otra parte, Kusturica indicó que "ninguna otra persona tampoco ha conectado así los siglos. Hay más millones de espectadores de sus acciones ahora que de la mayoría de los actores o actrices populares alrededor del mundo".

Finalmente, el músico de 69 años diferenció a Maradona de los futbolistas de la actualidad: "No habrá otro jugador igual. Puede haber jugadores más fuertes, los habrá más rápidos, pero no tendrán esa magia en el gambeteo. ¿Puedes imaginar hoy a algún jugador de fútbol, tener idea de qué es justicia, qué es unionista, qué es esto o lo otro? No tienen idea. Van a terminar como jugadores digitalizados. Eso es lo máximo que pueden hacer".

Maradona en Cannes

"Maradona es mi primer documental real. Hice varios documentales pequeños, pero ninguno tan grande como Maradona. Debo decir que la inspiración para este film vino de lo que fue, para un director de tantas películas y tantos años dedicados al cine, tratar un asunto tan rico y controvertido", indicó el guionista serbio sobre la película que filmó en su honor.

"Cuando estaba comenzando la película, yo estaba la comparaba con lo que hubiera tenido que hacer si el film hubiera sido sobre otros jugadores de fútbol como David Beckham o tras estrellas. Todos esos jugadores no llevan el carisma ni la autodestrucción, que son tan buenos materiales para un film, porque nadie más jugaba tan buen fútbol, pero además nadie tuvo una vida privada con tantas contradicciones. Si quieres hacer una buena películas y crear un héroe o antihéroe, siempre debes buscar un espacio para mostrar una escala amplia, como en la música, de diferentes características".

Sobre su presencia en el festival de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo, el guionista serbio dijo no recordar "a nadie más en el mundo, o cualquier actor, que haya producido semejante explosión (...) Todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Cannes, fue de hecho un estallido de amor, sin ningún otro tipo de freno. Nunca lo olvidaré".