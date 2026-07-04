En Fotos: las mejores imágenes para revivir los 16vos del mundial
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Canadá derrotó a Sudáfrica 1 a 0 y fue el primer equipo en avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Fotos: Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa, Mark J. Terrill/AP, y Gregory Bull/AP
Canadá derrotó 1 a 0 a Sudáfrica sobre la hora, su próximo rival será Marruecos en los octavos de final. Fotos: Alex Grimm/Getty Images y Andre Penner/AP
Brasil y Japón se enfrentaron este lunes en Houston, en los 16vos de final, en una agónica victoria, Brasil ganó el partido 2 a 1. Fotos: Paul Ellis/AFP y Lars Baron/Getty Images
En la próxima etapa Brasil enfrentará a Noruega que viene de vencer a Costa de Marfil. Fotos: Alex Slitz / GETTY IMAGES y Paul Ellis/AFP
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Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania por penales después de una resistencia heroica.
Fotos: Alexander Hassenstein / GETTY IMAGES, Jewel Samad/AFP y Franck Fife/AFP
Ante un rival que fue superior, Paraguay se defendió hasta el último minuto y llagó a los penales. Fotos: Darrian Traynor/Getty Images
El próximo desafío para Paraguay es Francia por los octavos que le ganó a Suecia por 3 a 0. Fotos: Robert Cianflone/Getty Images y Alexander Hassenstein/GETTY IMAGES
Marruecos, al igual que Paraguay con Alemania, consiguió un triunfo histórico sobre Países Bajos, se impuso por 3 penales a 2. Fotos: Alfredo Estrella/AFP, Sofía Yaker/AP, Lars Baron/AFP y Molly Darlington/Getty Images
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Cuando ya parecía que Países bajos se quedaba con el triunfo, sobre los 90 minutos Marruecos convierte y gana en los penales. Su próximo rival será Canadá. Fotos: Dolores Ochoa/AP, Ricardo Mazalan/AP y Molly Darlintong/Getty Images
Inglaterra y Congo se enfrentaron en un partido que arrancó ganado Congo con un gol de Brian Cipenga. Foto: Butch Dill/AP
Luego de superar el mal trago Inglaterra dio vuelta el partido y terminó ganando por 2 a 0. Fotos: Richard Pelham/Getty Images, Roberto Schmidt/AFP y Erik S. Lesse/ AP
El próximo rival será México que viene de dejar afuera del mundial a Ecuador. Fotos: Roberto Schmidt/AFP, Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP y Nick Potts/PA Wire/dpa
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Un hincha que invadió el campo es interceptado por un guardia de seguridad durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bélgica y Senegal. Fotos: Fran Santiago/Getty Images, Lindsey Wasson/AP y Ted S. Warren/AP
Bélgica avanzó a los octavos de final tras vencer 3-2 a Senegal en tiempo suplementario. Lo consiguió con un penal de Youri Tielemans a los 19 minutos del segundo tiempo del alargue. Fotos: Abbie Parr/AP, Lindsey Wasson/AP, Alex Grimm/Getty Images y
EL festejo de Bélgica que ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos por los octavos de final. Alex Grimm/Getty Images
Estados Unidos se impuso a Bosnia-Herzegovina y pasó a octavos de final. Fotos: Xu Chang/ Xinhua y Jamie Squire/ Getty Images
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En el próximo partido se enfrentará a Bélgica en el Seattle Stadium. Foto: Martín Meissner/AP
España goleó a Austria, el partido terminó 3 a 0 y así pasa a los octavos. Fotos: Charlotte Wilson/Getty Images, Andre Penner/AP y Georg Hochmuth
El próximo rival de los españoles será Portugal que entra a los octavos luego de ganarle a Croacia. Fotos: Michael Steele/Getty Images, Jae. C. Hong/AP y Andre Penner/AP
Portugal venció 2-1 a Croacia en el BMO Field de Toronto y avanzó a octavos de final del Mundial 2026. Fotos: Nathan Danette/AP, Cole Burston/AFP, Chris young (The Canadian Press vía AP) y Mattia Ozbot/Getty Images
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El próximo duelo de Portugal será con España y se definirá quien pasa a Cuarto. Foto: Frank Gunn/ The Canadian Press vía AP
Suiza le ganó a Argelia por 2 a 0 y pasa a los octavos de final. Fots: Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP y Lindsey Wasson /AP
Suiza enfrentará a Colombia, que venció a Ghana, en la próxima fase del mundial. Fotos: Fran Santiago/Getty Images y Lindsey Wasson/AP
Egipto dejó afuera del mundial a Australia 4 a 2 en la definición por penales. Fotos: Jessica Tobias/AP, Lars Baron/Getty Images y Gareth Patterson/ AP
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EL próximo rival de Egipto será la Selección Argentina en los octavos de final de la copa del mundo. Lars Baron/Getty Images
La selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en un partido donde sufrió hasta el final. Fotos Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
El próximo rival será Egipto por los octavos de final. Fotos: Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
Colombia venció 1 a 0 a Ghana en los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Fotos: Charlie Riedel/AP y Ed Zurga/AP
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Ahora le toca enfrentar a Suiza por los octavos de final. Foto: Reed Hoffmann/AP
Edición fotográfica: Diego Lima; Diego Barros y Fernanda Corbani