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Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami, por los 16avos de final, delantero Lionel Messi

En Fotos: las mejores imágenes para revivir los 16vos del mundial

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28 June 2026, US, Inglewood: Canada's Liam Millar and South Africa's Khuliso Mudau battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium. Photo: Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa�
South Africa's Sphephelo Sithole and Canada's Jonathan David (10) go for a header during a World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill)�
South Africa's Evidence Makgopa, center, attempts a shot on goal over during the World Cup round of 32 soccer match against Canada n Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull)�
Canadá derrotó a Sudáfrica 1 a 0 y fue el primer equipo en avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Fotos: Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa, Mark J. Terrill/AP, y Gregory Bull/AP
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Richie Laryea #22 of Canada is challenged by Thalente Mbatha #5 of South Africa during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Thapelo Maseko #12 of South Africa is challenged by Tani Oluwaseyi #12 and Richie Laryea #22 of Canada during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)�
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 28: Derek Cornelius #13 of Canada shoots during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between South Africa and Canada at Los Angeles Stadium on June 28, 2026 in Inglewood, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)�
El sudafricano Thapelo Maseko cabecea el balón durante el partido contra Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial, el domingo 28 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner)
Canadá derrotó 1 a 0 a Sudáfrica sobre la hora, su próximo rival será Marruecos en los octavos de final. Fotos: Alex Grimm/Getty Images y Andre Penner/AP
Brazil's midfielder #05 Casemiro (R) tackles and fouls Japan's midfielder #14 Junya Ito (L) leading to a yellow card during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Gabriel Martinelli #22 (not pictured) of Brazil scores his team's second goal past Zion Suzuki #1 of Japan during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brazil's midfielder #05 Casemiro (L) celebrates with Brazil's forward #10 Neymar after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Brasil y Japón se enfrentaron este lunes en Houston, en los 16vos de final, en una agónica victoria, Brasil ganó el partido 2 a 1. Fotos: Paul Ellis/AFP y Lars Baron/Getty Images
HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Zion Suzuki #1 of Japan makes a save against Gabriel Magalhaes #3 of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brazil's forward #19 Endrick (R) fights for the ball with Japan's midfielder #15 Daichi Kamada (2nd R) during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
En la próxima etapa Brasil enfrentará a Noruega que viene de vencer a Costa de Marfil. Fotos: Alex Slitz / GETTY IMAGES y Paul Ellis/AFP
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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Gustavo Gomez #15 of Paraguay celebrates after Jose Canale #13 scores the winning penalty in a penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Germany's defender #06 Joshua Kimmich controls the ball past Paraguay's midfielder #10 Miguel Almiron during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Germany's midfielder #08 Leon Goretzka and Paraguay's forward #09 Antonio Sanabria fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
TOPSHOT - Germany's forward #07 Kai Havertz and Paraguay's defender #15 Gustavo Gomez fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania por penales después de una resistencia heroica. Fotos: Alexander Hassenstein / GETTY IMAGES, Jewel Samad/AFP y Franck Fife/AFP
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Damian Bobadilla #16 of Paraguay competes for a header against Nathaniel Brown #18 of Germany during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Miguel Almiron #10 of Paraguay is challenged by Aleksandar Pavlovic #5 of Germany during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ante un rival que fue superior, Paraguay se defendió hasta el último minuto y llagó a los penales. Fotos: Darrian Traynor/Getty Images
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Orlando Gill #12 of Paraguay saves the team’s first penalty during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Gustavo Gomez #15 of Paraguay celebrates with teammates after Jose Canale #13 scores the winning penalty in a penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El próximo desafío para Paraguay es Francia por los octavos que le ganó a Suecia por 3 a 0. Fotos: Robert Cianflone/Getty Images y Alexander Hassenstein/GETTY IMAGES
TOPSHOT - Netherlands' defender #06 Jan Paul Van Hecke (R) and Morocco's midfielder #11 Ismael Saibari clash during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Morocco's Neil El Aynaoui (24) falls as Netherlands' Jan Paul van Hecke (6) slides under him during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker)
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Ange-Yoan Bonny #9 of Cote d'Ivoire competes for the ball against Kristoffer Ajer #3 of Norway during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera inside of the goal.) Antonio Nusa #20 of Norway scores his team's first goal past Yahia Fofana #1 of Cote d'Ivoire during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Marruecos, al igual que Paraguay con Alemania, consiguió un triunfo histórico sobre Países Bajos, se impuso por 3 penales a 2. Fotos: Alfredo Estrella/AFP, Sofía Yaker/AP, Lars Baron/AFP y Molly Darlington/Getty Images
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Morocco's Ismael Saibari (11) and Netherlands' Denzel Dumfries (22) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
Morocco's Neil El Aynaoui (24) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa)
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera positioned above the field of play.) Orjan Nyland #1 of Norway celebrates after the 2-1 win as Elye Wahi #12, Emmanuel Agbadou #20 and Ibrahim Sangare #18 of Cote d'Ivoire react during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cuando ya parecía que Países bajos se quedaba con el triunfo, sobre los 90 minutos Marruecos convierte y gana en los penales. Su próximo rival será Canadá. Fotos: Dolores Ochoa/AP, Ricardo Mazalan/AP y Molly Darlintong/Getty Images
Congo's Brian Cipenga (9) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill)
Inglaterra y Congo se enfrentaron en un partido que arrancó ganado Congo con un gol de Brian Cipenga. Foto: Butch Dill/AP
ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Jude Bellingham #10 of England celebrates the team's second goal scored by Harry Kane #9 (not pictured) during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Congo DR's goalkeeper #01 Lionel Mpasi makes a save during the 2026 World Cup round of 32 match football between England and the Democratic Republic of Congo at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 1, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Congo DR's midfielder #07 Nathanael Mbuku is fouled by England's midfielder #10 Jude Bellingham during the 2026 World Cup round of 32 match football between England and the Democratic Republic of Congo at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 1, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
England's Nico O'Reilly (3) and Congo's Nathanael Mbuku view the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser)
Luego de superar el mal trago Inglaterra dio vuelta el partido y terminó ganando por 2 a 0. Fotos: Richard Pelham/Getty Images, Roberto Schmidt/AFP y Erik S. Lesse/ AP
Congo DR's midfielder #14 Noah Sadiki and England's defender #03 Nico O'Reilly fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 match football between England and the Democratic Republic of Congo at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 1, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
England's Harry Kane (9) celebrates after scoring a goal next to teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution via AP)
01 July 2026, US, Atlanta: England head coach Thomas Tuchel throws a water bottle to the ground in frustration during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between England and DR Congo at Atlanta Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa
El próximo rival será México que viene de dejar afuera del mundial a Ecuador. Fotos: Roberto Schmidt/AFP, Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP y Nick Potts/PA Wire/dpa
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An invader is tackled by security during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren)
A pitch invader is held by security during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: A pitch invader is tackled by a security during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Un hincha que invadió el campo es interceptado por un guardia de seguridad durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bélgica y Senegal. Fotos: Fran Santiago/Getty Images, Lindsey Wasson/AP y Ted S. Warren/AP
Senegal's Sadio Mane (10) battles for the ball with Belgium's Youri Tielemans (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
Belgium's Timothy Castagne (21) and Senegal's Ismail Jakobs (14) compete for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Youri Tielemans #8 of Belgium heads to score the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Senegal's Ismaila Sarr (18) falls on the pitch challenged by Belgium's Timothy Castagne (21) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Bélgica avanzó a los octavos de final tras vencer 3-2 a Senegal en tiempo suplementario. Lo consiguió con un penal de Youri Tielemans a los 19 minutos del segundo tiempo del alargue. Fotos: Abbie Parr/AP, Lindsey Wasson/AP, Alex Grimm/Getty Images y
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Youri Tielemans #8 of Belgium celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EL festejo de Bélgica que ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos por los octavos de final. Alex Grimm/Getty Images
(260701) -- SAN FRANCISCO, 1 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Christian Pulisic (i-frente), de Estados Unidos, disputa el balón con Sead Kolasinac (2-i), de Bosnia y Herzegovina, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026. (Xinhua/Xu Chang) (da) (ah)�
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Sergino Dest #2 of the United States is challenged by Stjepan Radeljic #21 and Sead Kolasinac #5 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States is challenged by Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estados Unidos se impuso a Bosnia-Herzegovina y pasó a octavos de final. Fotos: Xu Chang/ Xinhua y Jamie Squire/ Getty Images
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Malik Tillman anota el segundo gol de Estados Unidos en la victoria 2-0 contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Martin Meissner)
En el próximo partido se enfrentará a Bélgica en el Seattle Stadium. Foto: Martín Meissner/AP
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 02: Lamine Yamal #19 of Spain reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium on July 02, 2026 in Inglewood, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Austria's Kevin Danso, left, and Spain's Mikel Oyarzabal vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 02: Marc Cucurella #24 of Spain and Patrick Wimmer #21 of Austria compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium on July 02, 2026 in Inglewood, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
02 July 2026, US, Inglewood: Spain's Alex Baena (L) and Austria's Kevin Danso battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa
España goleó a Austria, el partido terminó 3 a 0 y así pasa a los octavos. Fotos: Charlotte Wilson/Getty Images, Andre Penner/AP y Georg Hochmuth
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 02: Marc Cucurella #24 of Spain celebrates scoring a goal before disallowed due to a foul during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium on July 02, 2026 in Inglewood, California. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Spain's Alex Baena (15) challenges for the ball against Austria's Kevin Danso (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong)
Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring the opening goal during a World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
El próximo rival de los españoles será Portugal que entra a los octavos luego de ganarle a Croacia. Fotos: Michael Steele/Getty Images, Jae. C. Hong/AP y Andre Penner/AP
Portugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo prepares to take a free kick during the 2026 World Cup round of 32 football match between Portugal and Croatia at the Toronto Stadium in Toronto on July 2, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP)
Croatia's Luka Modric (10) reacts after losing to Portugal in a World Cup round of 32 soccer match, in Toronto on Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Goncalo Ramos #9 of Portugal celebrates with Joao Neves #15 after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Portugal venció 2-1 a Croacia en el BMO Field de Toronto y avanzó a octavos de final del Mundial 2026. Fotos: Nathan Danette/AP, Cole Burston/AFP, Chris young (The Canadian Press vía AP) y Mattia Ozbot/Getty Images
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Croatia's Luka Modric (10) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) greet each other after the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
El próximo duelo de Portugal será con España y se definirá quien pasa a Cuarto. Foto: Frank Gunn/ The Canadian Press vía AP
Algeria's Fares Chaibi (10) heads the ball over Switzerland's Nico Elvedi (4) during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)�
Switzerland's Johan Manzambi (9) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)�
Suiza le ganó a Argelia por 2 a 0 y pasa a los octavos de final. Fots: Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP y Lindsey Wasson /AP
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Manuel Akanji #5, Yvon Mvogo #12, Zeki Amdouni #23 and Breel Embolo #7 of Switzerland celebrate after the 2-0 win during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)�
Switzerland's Breel Embolo (7) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)�
Suiza enfrentará a Colombia, que venció a Ghana, en la próxima fase del mundial. Fotos: Fran Santiago/Getty Images y Lindsey Wasson/AP
Egypt's Trezeguet (7) and Australia's Awer Mabil (11) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias)
ARLINGTON, TEXAS - JULY 03: Patrick Beach #18 of Australia punches the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Australia and Egypt at Dallas Stadium on July 03, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Australia goalkeeper Mathew Ryan (1) misses a save on penalty a shootout during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson)
Egipto dejó afuera del mundial a Australia 4 a 2 en la definición por penales. Fotos: Jessica Tobias/AP, Lars Baron/Getty Images y Gareth Patterson/ AP
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Australia goalkeeper Mathew Ryan (1) misses a save on penalty a shootout during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson)
EL próximo rival de Egipto será la Selección Argentina en los octavos de final de la copa del mundo. Lars Baron/Getty Images
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami \mediocampista Nico González
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami \ delantero Lionel Messi
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami \ gol de defensor Lisandro Martínez
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami \delantero Lionel Messi
La selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en un partido donde sufrió hasta el final. Fotos Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami \ Lautaro Martinez
Argentina vs Cabo Verde en el estadio Hard Rock de Miami, por los 16avos de final, delantero Lionel Messi
El próximo rival será Egipto por los octavos de final. Fotos: Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
Luis Suárez, de la selección de Colombia, y Jerome Opoku, de Ghana, disputan un esférico durante el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, realizado el viernes 3 de julio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Charlie Riedel)
Colombia's Johan Mojica (17) kicks the ball over Ghana's Inaki Williams for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Colombia and Ghana in Kansas City, Mo., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)
Colombia venció 1 a 0 a Ghana en los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Fotos: Charlie Riedel/AP y Ed Zurga/AP
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Johan Mojica, de Colombia, festeja tras la victoria sobre Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el viernes 3 de julio de 2026 (AP Foto/Reed Hoffmann)
Ahora le toca enfrentar a Suiza por los octavos de final. Foto: Reed Hoffmann/AP

Edición fotográfica: Diego Lima; Diego Barros y Fernanda Corbani

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